Crime: धक्कादायक! आधी व्हिडिओ बनवला, नंतर महिला जिम थेरपिस्टने ऑल आउट प्यायलं, संतापजनक कारण समोर

उत्तर प्रदेशातील कानपूर जिल्ह्यातून एक घटना समोर आली आहे. रायपुरवा पोलीस स्टेशन परिसरात छेडछाडीला कंटाळून एका ३७ वर्षीय महिलेने ऑल आउट पिऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. तिला गंभीर अवस्थेत हॅलेट रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. ही महिला व्यवसायाने जिम थेरपिस्ट आहे. परिसरातील काही तरुणांनी तिचा विनयभंग केला. तिच्या घरात घुसून अश्लील वर्तन केल्याचा आरोप तिने केला आहे. पोलीस तपासात परस्पर वादाचे प्रकरण समोर आले आहे..मुलीच्या म्हणण्यानुसार, ती शुक्रवारी रात्री १.३० वाजताच्या सुमारास परिसरातील वाढदिवसाच्या कार्यक्रमातून घरी परतली. शेजारी राहणारे सचिन निगम, धर्मेंद्र भट्ट आणि ओम साहू हे दारूच्या नशेत तिच्या घरी पोहोचले आणि दरवाजा वाजवण्यास सुरुवात केली, असा आरोप तिने केला आहे. तिने दार उघडताच त्यांनी तिच्यावर जबरदस्ती करण्याचा प्रयत्न केला. तसेच अश्लील हावभाव केले. त्यानंतर मुलीने ओरडून तिचा जीव वाचवला. आजूबाजूचे लोक घटनास्थळी पोहोचले..गर्दी पाहून आरोपीने धमकी दिली आणि पळून गेला. यानंतर मुलीने ऑलआउट पिऊन आत्महत्या करण्याचा निर्णय घेतला. पण त्याआधी तिने एक व्हिडिओ बनवला. जो आता सोशल मीडियावर खूप व्हायरल होत आहे. आत्महत्येचा प्रयत्न करण्यापूर्वी मुलीने एक व्हिडिओ जारी केला आणि तिच्यावर झालेल्या अत्याचारांबद्दल सांगितले. पोलिसांना दिलेल्या तक्रारीत तिने म्हटले आहे की, परिसरातील तरुण तिला दररोज त्रास देतात. मात्र पोलिसांनी विनयभंगाचे आरोप फेटाळून लावले..पोलिसांनी सांगितले की, मुलीचा आरोपीशी जुना वाद आहे. ज्यामुळे तिने हे पाऊल उचलले. पोलीस संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करत आहेत. जर मुलीचे आरोप खरे आढळले तर आरोपींवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल असे पोलिसांचे म्हणणे आहे. सध्या मुलीवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. तिची प्रकृती स्थिर असल्याचे सांगण्यात येत आहे. आरोपी तिला खूप त्रास देत होता आणि अश्लील कमेंटही करत होता याची पुष्टी मुलीच्या कुटुंबीयांनीही केली आहे.