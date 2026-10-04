Delhi News: जंतर-मंतरवर आंदोलनात खळबळजनक घटना! पोलिसांकडून महिला पत्रकाराचा लैंगिक छळ

नवी दिल्ली : देशभरात खळबळ उडाली आहे. याप्रकरणी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी देशभरात आंदोलनं काढली जात आहेत. नुकतेच दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर झालेल्या आंदोलनादरम्यान एक धक्कादायक प्रकार घडल्याचे समोर आले आहे. तीन महिला पत्रकारांनी पोलिसांवर लैंगिक छळाचा आरोप केला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवार (ता. ३) रोजी दिल्लीच्या जंतर-मंतर येथे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी विरोध प्रदर्शन केलं जात होतं. याठिकाणी पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात असून समाज माध्यम देखील उपस्थित होते. या आंदोलनादरम्यान रिपोर्टींग करत असताना एका महिला पत्रकारावर पोलिसांनी लैंगिक छळ केल्याचा खळबळजनक आरोप पीडित महिला पत्रकाराने केला आहे..Uddhav Thackeray: "देश ज्ञानेश कुमारांच्या बापाचा आहे का?" उद्धव ठाकरे कडाडले; केंद्र सरकारवरही बोचरी टीका .पीडितेने काय म्हटले?एका महिला पत्रकाराने मीडियाशी बोलताना असा आरोप केला की, 'जंतर-मंतरवर प्रदर्शन कवर करत असताना दिल्ली पोलीस दलातील असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पोलीस एसीपीने तिचा कथित लैंगिक छळ केला. पोलीस आंदोलकांना ताब्यात घेत असताना, त्याठिकाणी कोणीही महिला पोलीस उपस्थित नव्हती. त्यामुळे मी दिल्ली पोलिसांचे एसीपी विवेक भगत यांना “महिला पोलीस का उपस्थित नाहीय?'' असा प्रश्न केला. मात्र यावेळी पोलिसांनी माझा लैंगिक छळ केला, माझ्या शरीराला अयोग्य स्पर्श करत मला मागे ढकलण्यात. .दरम्यान, या घटनेनंतर महिला पत्रकार अन्य लोकांसह तक्रार दाखल करण्यासाठी पोलीस स्थानकात धाव घेतली. मात्र अद्यापही या प्रकरणात काहीही कारवाई झालेली नाही. तथापि, या घटनेमुळे पत्रकारांच्या सुरक्षिततेसह पोलिसांच्या वर्तणुकीवरी गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.