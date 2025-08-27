Crime: पेट्रोलचा कॅन, निळा कपडा अन्...; पाचवीत शिकणाऱ्या मुलीने शाळेच्या शौचालयातच स्वतःला पेटवून घेतले

पटनाच्या गरदानीबाग पोलीस स्टेशन परिसरातील आमला टोला कन्या शाळेतील एका विद्यार्थिनीने बाथरूममध्ये स्वतःला पेटवून घेतले. ज्यामुळे ती गंभीरपणे भाजली. या मुलीचे नाव झोया परवीन आहे. ती दमडिया येथील रहिवासी आहे. ती पाचवीच्या वर्गात शिकणारी आहे. पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून तिला रुग्णालयात दाखल केले. यानंतर शाळेत बराच गोंधळ उडाला. .मिळालेल्या माहितीनुसार, या घटनेत विद्यार्थिनीचे शरीर ९० टक्के जळाले आहे. तिला उपचारासाठी पीएमसीएच येथे पाठवण्यात आले आहे. चिटकोहरा आमला हायस्कूलच्या विद्यार्थिनीने स्वतःवर पेट्रोल शिंपडून स्वतःला पेटवून घेतले. यामुळे ती ९० टक्के जळाली. तिला उपचारासाठी पीएमसीएच येथे पाठवण्यात आले आहे, जिथे तिच्यावर सिओटी येथे उपचार सुरू आहेत. संतप्त लोकांनी शाळेला घेराव घातला आणि गोंधळ घातला. .संतप्त ग्रामस्थांचा मंत्र्यांवर काठ्यांनी हल्ला; आमदारासह अंगरक्षक जखमी, एक किलोमीटर धावत जात गाडीपर्यंत पोहोचले, अन्यथा....या घटनेनंतर अनेक शिक्षक शाळेच्या आत आहेत. ज्यांना बाहेर येऊ दिले जात नव्हते. घटनास्थळी पोलिसांनाही मारहाण करण्यात आली. लोकांनी एसएचओलाही मारहाण केली. सध्या मध्यवर्ती एसपी दीक्षा यांच्यासह सर्व उच्च अधिकारी घटनास्थळी उपस्थित आहेत. घटनेनंतर शाळेचे मुख्य गेट बंद करण्यात आले आहे. काही शिक्षक घाबरून पळून गेले आहेत. जमाव शाळेत पोहोचताच तिथे मोठ्या प्रमाणात तोडफोड करण्यात आली. खुर्च्या आणि टेबलांची मोडतोड करण्यात आली. महत्त्वाची कागदपत्रेही फाडण्यात आली..कुटुंबाने या घटनेला खून म्हटले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, कोणीतरी तिला मारले आहे किंवा मुलीने कोणाच्या तरी दबावाखाली स्वतःला पेटवून घेतले आहे. झोया बुधवारी सकाळी शाळेच्या बाथरूममध्ये गेली होती. तिच्या हातात बाटलीही होती. बाथरूममध्ये गेल्यानंतर काही विद्यार्थिनींनी बाथरूममधून धूर निघताना पाहिले. त्यानंतर गोंधळ उडाला..Pig: जगभरात सर्वाधिक वराह कोणत्या देशात आहेत? भारतातले कोणते राज्य आहे आघाडीवर?.शाळेबाहेर अजूनही मोठी गर्दी जमलेली आहे. पोलीस लोकांना समजावण्यात व्यस्त आहेत. दुसरीकडे, घटनास्थळी रॉकेलचा एक कॅन सापडला आहे. त्यात सुमारे अर्धा लिटर तेल शिल्लक आहे. बाथरूमच्या बाहेर एक निळा कापडही पडला आहे. बाथरूम सील करण्यात आले आहे. एफएसएल टीम तपास करत आहे. पोलीस आता शाळेत बसवलेल्या सीसीटीव्ही फुटेजची देखील तपासणी करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.