Crime: पेट्रोलचा कॅन, निळा कपडा अन्...; पाचवीत शिकणाऱ्या मुलीने शाळेच्या शौचालयातच स्वतःला पेटवून घेतले

Patna School Girl Fire Incident: एका शाळेतील एका विद्यार्थिनीने बाथरूममध्ये जाऊन स्वतःला पेटवून घेतले. ज्यामुळे ती गंभीरपणे भाजली आणि जखमी झाली. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत.
पटनाच्या गरदानीबाग पोलीस स्टेशन परिसरातील आमला टोला कन्या शाळेतील एका विद्यार्थिनीने बाथरूममध्ये स्वतःला पेटवून घेतले. ज्यामुळे ती गंभीरपणे भाजली. या मुलीचे नाव झोया परवीन आहे. ती दमडिया येथील रहिवासी आहे. ती पाचवीच्या वर्गात शिकणारी आहे. पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून तिला रुग्णालयात दाखल केले. यानंतर शाळेत बराच गोंधळ उडाला.

