देश

Finance Manager Murder Case : ६ लाखांच्या कर्जासाठी फायनान्स मॅनेजरची हत्या; प्रेमी युगुलाचा धक्कादायक कट

Lover Couple Murder Case : ६ लाखांच्या कर्जाच्या व्यवहारातून फायनान्स मॅनेजरची हत्या करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. पोलिस तपासात प्रेमी युगुलाचा कट उघडकीस आला.
Finance Manager Murder Case gujarat

Finance Manager Murder Case gujarat

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Finance Manager Murder : गुजरातमधील प्रांतिज तालुक्यात IIFL फायनान्सच्या माणसा शाखेच्या व्यवस्थापकाच्या हत्येने खळबळ उडाली आहे. लिमला गावाजवळ दोन दिवसांपूर्वी कारमध्ये शाखा व्यवस्थापक भरत चौधरी यांचा मृतदेह आढळून आला होता. पोलिसांनी तपास सुरू केल्यानंतर अवघ्या काही तासांत या हत्येमागील धक्कादायक कटाचा उलगडा झाला.

Loading content, please wait...
Bank
Gujarat
crime
murder
ATS Gujarat
Finance
Crime Against Youth
murder case
Manager
finance companies
finance commission fund

Related Stories

Crime
Harshad Hundaleker murder case latest news
Pimpalwadi case to be fast-tracked; chargesheet by September 2.
Indian Student Girlfriend Murder Case
Marathi News Esakal
www.esakal.com