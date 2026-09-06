Finance Manager Murder Case : ६ लाखांच्या कर्जासाठी फायनान्स मॅनेजरची हत्या; प्रेमी युगुलाचा धक्कादायक कट

Finance Manager Murder : गुजरातमधील प्रांतिज तालुक्यात IIFL फायनान्सच्या माणसा शाखेच्या व्यवस्थापकाच्या हत्येने खळबळ उडाली आहे. लिमला गावाजवळ दोन दिवसांपूर्वी कारमध्ये शाखा व्यवस्थापक भरत चौधरी यांचा मृतदेह आढळून आला होता. पोलिसांनी तपास सुरू केल्यानंतर अवघ्या काही तासांत या हत्येमागील धक्कादायक कटाचा उलगडा झाला..उपविभागीय पोलिस अधिकारी ए. के. पटेल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भरत चौधरी हे २ सप्टेंबर रोजी अचानक बेपत्ता झाले होते. त्यानंतर लिमला गावातून वडवासा येथे जाणाऱ्या रस्त्यावर त्यांची कार आढळली. कारमध्ये भरत चौधरी यांचा मृतदेह होता. त्यांच्या गळ्यावर धारदार शस्त्राने गंभीर वार केल्याच्या खुणा आढळून आल्या.प्रांतिज पोलिसांनी तांत्रिक तपास आणि कॉल डिटेल्सच्या आधारे तपासाला सुरुवात केली. या तपासात भावना ऊर्फ भावू ठाकोर आणि तिचा प्रियकर योगेश ठाकोर यांची नावे समोर आली. पोलिसांनी भावनाला ताब्यात घेऊन चौकशी केली असता हत्येमागील संपूर्ण कट उघडकीस आला..६ लाखांचे कर्ज फेडायचे नव्हतेपोलिसांच्या तपासानुसार, भावनाने IIFL फायनान्सकडून १.५० लाख रुपयांचे कर्ज घेतले होते. तर तिचा प्रियकर योगेश याने याच कंपनीकडून ४.५० लाख रुपयांचे कर्ज घेतले होते. दोघांवर मिळून तब्बल ६ लाख रुपयांचे कर्ज होते.कर्जाच्या हप्त्यांमधून सुटका व्हावी आणि कर्जासाठी गहाण ठेवलेले सोन्याचे दागिनेही परत मिळावेत, या उद्देशाने दोघांनी शाखा व्यवस्थापक भरत चौधरी यांची हत्या करण्याचा कट रचल्याचे पोलिसांच्या तपासात समोर आले. कटानुसार, भावनाने भरत चौधरी यांना फोन करून पैसे देण्याच्या बहाण्याने प्रांतिज येथे बोलावून घेतले. त्यानंतर योगेश आपल्या कारमधून भरत यांना माणसा येथून घेऊन निघाला..कारमध्येच गळ्यावर धारदार शस्त्राने वारकार वडवासा परिसरात पोहोचताच योगेशने भरत चौधरी यांच्यावर कारमध्येच धारदार शस्त्राने हल्ला केला. त्यांच्या गळ्यावर गंभीर वार करण्यात आले. या हल्ल्यात भरत यांचा मृत्यू झाला. यानंतर आरोपींनी मृतदेह आणि कार एखाद्या निर्जन ठिकाणी नेऊन ठिकाण लावण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, लिमला गावाच्या दिशेने जात असताना कार रिव्हर्स घेताना रस्त्याच्या कडेला असलेल्या खड्ड्यात अडकली.कार बाहेर काढण्यासाठी दोघांनी बराच प्रयत्न केला. मात्र, त्यांना यश आले नाही. त्याचवेळी पोलिसांच्या हाती लागण्याची भीती आरोपींना वाटू लागली. अखेर त्यांनी मृतदेह आणि कार घटनास्थळीच सोडून तेथून पळ काढला. त्यानंतर पोलिसांना याच कारमध्ये भरत चौधरी यांचा मृतदेह आढळला..Commonwealth Games : २०३०मधील स्पर्धेचे बिगुल वाजले; राष्ट्रकुल स्पर्धेचा ध्वज गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्द.सात वर्षांपासून प्रेमसंबंधपोलिसांच्या माहितीनुसार, भावना ऊर्फ भावू ठाकोर आणि योगेश ठाकोर यांच्यात गेल्या सुमारे सात वर्षांपासून प्रेमसंबंध आहेत. या प्रकरणात पोलिसांनी भावनाला अटक केली असून योगेश ठाकोर सध्या फरार आहे. योगेशच्या अटकेसाठी पोलिसांनी विविध पथके तयार केली असून त्याचा शोध सुरू आहे. या धक्कादायक हत्याकांडामुळे प्रांतिज परिसरात खळबळ उडाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.