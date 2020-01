Video : दिल्लीत भीषण आगीतून लोकांना वाचवताना जवानच दबले ढिगाऱ्याखाली

नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीत आगीच्या घटना वारंवार घडत असतानाच आज (ता. 2) सकाळीही दिल्लीत भीषण आग लागली. पिरागढ परिसरातील एका कारखान्यात ही भीषण आग लागली. पण आग नियंत्रणात आणायला गेलेल्या जवानांबरोबर पुन्हा एक दुर्दैवी घटना घडली आहे. यात 12 जण गंभीर जखमी असून जीवित हानी झालेली नाही.

#WATCH Delhi: Fire that broke out a factory in Peeragarhi, early morning today, not yet doused. Firefighting operations underway. More than 12 people have been injured due to the fire. pic.twitter.com/UrOsGqF5Ua

— ANI (@ANI) January 2, 2020