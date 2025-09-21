देश

Asia Cup Ind VS Pak : भारत-पाक सामन्यापूर्वी नियंत्रण रेषेवर गोळीबार… पाकिस्तानच्या कृत्याला चोख प्रत्युत्तर

Pakistan nefarious act on the Line of Control in Kupwara received a befitting reply before the India-Pakistan match |भारत-पाक सामन्यापूर्वी नियंत्रण रेषेवर तणाव; पाकिस्तानच्या गोळीबाराला भारताचे प्रत्युत्तर
India-Pakistan conflict

India-Pakistan conflict

esakal

Sandip Kapde
Updated on

पहलगाम हल्ल्यात पाकिस्तानचा हात असल्याचे स्पष्ट झाले होते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत पुरावे सादर केले होते. या हल्ल्यात २६ भारतीयांचा मृत्यू झाला होता. पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी धर्म विचारून लोकांना मारले. त्यानंतर भारताने ऑपरेशन सिंदूर राबवत पाकिस्तानला चांगलाच धडा शिकवला. दरम्यान, पाकिस्तानने पुन्हा एकदा तोंड वर काढले आहे. भारत-पाकिस्तान सामन्यापूर्वी म्हणजे शनिवारी कुपवाडा नियंत्रण रेषेवर गोळीबार केला. भारताने देखील या नापाक कृत्याला चोख प्रत्युत्तर दिले.

Loading content, please wait...
Pakistan
Asia Cup
Pahalgam Terror Attack
Operation Sindoor
Asia Cup 2025
Hardik Pandya Asia Cup 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com