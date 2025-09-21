Asia Cup Ind VS Pak : भारत-पाक सामन्यापूर्वी नियंत्रण रेषेवर गोळीबार… पाकिस्तानच्या कृत्याला चोख प्रत्युत्तर

पहलगाम हल्ल्यात पाकिस्तानचा हात असल्याचे स्पष्ट झाले होते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत पुरावे सादर केले होते. या हल्ल्यात २६ भारतीयांचा मृत्यू झाला होता. पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी धर्म विचारून लोकांना मारले. त्यानंतर भारताने ऑपरेशन सिंदूर राबवत पाकिस्तानला चांगलाच धडा शिकवला. दरम्यान, पाकिस्तानने पुन्हा एकदा तोंड वर काढले आहे. भारत-पाकिस्तान सामन्यापूर्वी म्हणजे शनिवारी कुपवाडा नियंत्रण रेषेवर गोळीबार केला. भारताने देखील या नापाक कृत्याला चोख प्रत्युत्तर दिले..आज भारत-पाकिस्तान सामना खेळला जाणार आहे. गेल्या रविवारी झालेल्या सामन्यात भारताने पाकिस्तानला मात दिली होती. सामन्यानंतर हस्तांदोलन देखील टाळले होते आणि तो विजय भारतीय सैनिकांना समर्पित केला होता..Ind vs Pak Asia Cup 2025 : भारत पाकिस्तान आज पुन्हा आमने-सामने; पायक्रॉफ्ट सामनाधिकारी म्हणून कायम राहणार?.शनिवारी संध्याकाळी चकमकशनिवारी संध्याकाळी ६:१५ च्या सुमारास ही चकमक सुरू झाली. त्यानंतर एक तास अधूनमधून गोळीबार सुरू होता. त्यानंतर तोफा शांत झाल्या. लष्कराने अद्याप यावर अधिकृत निवेदन दिलेले नाही..भारत-पाकिस्तानमध्ये तणावऑपरेशन सिंदूरपासून भारत-पाकिस्तानमध्ये तणाव वाढत आहे. त्यामुळे प्रत्येक घटनेकडे संवेदनशीलतेने पाहिले जात आहे. जर हे युद्धबंदीचे उल्लंघन असेल, तर केंद्र सरकार काय निर्णय घेणार हे पाहणे महत्त्वाचे आहे..आज भारत-पाकिस्तान सामनाआज दुबई येथील आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर आशिया चषकातील सुपर फोर सामना खेळला जाणार आहे. सामना संघर्षपूर्ण होणार आहे. कारण गेल्या सामन्यात भारताने शांततेत पाकिस्तानचा कार्यक्रम केला होता. हस्तांदोलन टाळल्यामुळे पाकिस्तानचा घोर अपमान झाला होता. पाकिस्तानी संघ मैदानावर वाट पाहत होता, पण भारतीय खेळाडू जिंकल्यानंतर थेट ड्रेसिंग रूममध्ये गेले. आजच्या सामन्यात काय होणार हे पाहण्यासाठी भारतीय आतुर आहेत..Ind vs Pak Asia Cup 2025 : 'सोनी लिव्ह'चं सबस्क्रीप्शन नाही? तरीही मोफत बघता येणार भारत-पाकिस्तान सामना...पण कसं? वाचा....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.