पत्नीला पळवलं; नंतर आक्षेपार्ह फोटो काढून तिच्या पतीला पाठवले, स्वयंघोषित गुंडाचं धक्कादायक कृत्य

जबरदस्तीने विवाह लावून दिल्याचा आरोप करत एका महिलेनं आपल्या पतीला सोडून प्रियकरासोबत पळून गेल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. फिरोजाबाद येथे ही घटना घडली आहे. या प्रकरणात एका दांपत्याने तिला मदत केल्याचा आरोप असून, महिलेसह त्या दांपत्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी तिचा शोध सुरू केला आहे..फिरोजाबादमधील टापा खुर्द, कोटला रोड येथील एका युवकाचे लग्न एटा जिल्हा मधील शीतलपूर येथील महिलेसोबत झाले होते. सासरी आल्यानंतरच विवाहिता आपल्या प्रेमसंबंधांविषयी बोलू लागली. तिचा प्रियकर हा तिच्या चुलत्याचा मेव्हणा असल्याचेही तिने पतीला सांगितले. तसेच, ती त्याच्याकडे पळून जाणार असून तिला रोखण्याचा प्रयत्न केल्यास सर्वांना तुरुंगात पाठवण्याची धमकी तिने दिली..महिलेनं स्पष्टपणे सांगितले की तिला आपल्या प्रियकरासोबतच राहायचे आहे आणि पतीला "तू माझ्या लायकीचा नाहीस," असेही सुनावले. कुटुंबीयांनी प्रेमसंबंधांमुळेच जबरदस्तीने तिचे लग्न लावल्याचा आरोप तिने केला. त्यानंतर संधी मिळताच ती आपल्या प्रियकरासोबत मैनपुरी येथे पळून गेली. प्रियकर सध्या पतीला समाजमाध्यमांद्वारे आक्षेपार्ह छायाचित्रे पाठवत असल्याचा आरोप आहे..महिलेला पळवण्यात एटा येथील एका दांपत्याचाही सहभाग असल्याचे समोर आले असून, तिघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पतीच्या म्हणण्यानुसार, प्रियकराने महिलेसोबतचे आक्षेपार्ह फोटो काढून ते समाजमाध्यमांवरून पाठवले आणि स्वतःला मैनपुरीतील गुंड असल्याचे सांगत धमक्या दिल्या. पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून आरोपींचा शोध सुरू केला आहे.