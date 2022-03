Andhra Pradesh | आंध्र प्रदेशात भीषण अपघात, पाच जणांचा मृत्यू

By

हैदराबाद : आंध्र प्रदेशात भीषण रस्ता अपघातात पाच जणांचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना आज रविवारी (ता.१३) घडली आहे. मृतांमध्ये सहा वर्षांच्या मुलीचा ही समावेश आहे. मलनिःसारणाच्या पाईपला कार धडकली. हा अपघात (Accident News) कृष्णा जिल्ह्यातील (Krishna District) जग्गाय्यापेटमध्ये घडला आहे. चार जण जागीच ठार झाले तर एकाला उपचारासाठी दवाखान्यात नेत असताना मृत्यू झाला आहे. (Five People Died In Accident In Andhra Pradesh)

आणखीन एका जणाची स्थिती गंभीर असून त्याच्यावर दवाखान्यात उपचार सुरु आहेत.