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धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा मंजूर! शिक्षण मंत्रालयाचा कार्यभार कोण पाहणार? मोदी सरकारने 'या' मंत्र्यावर सोपवली जबाबदारी

Education Ministry Prahlad Joshi: राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा स्वीकारला आहे. केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे शिक्षण मंत्रालयाची अतिरिक्त जबाबदारी देण्यात आली आहे.
Education Ministry Prahlad Joshi

Education Ministry Prahlad Joshi

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर मोदी सरकारने प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे शिक्षण मंत्रालयाची अतिरिक्त जबाबदारी सोपवली आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी कॅबिनेट मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे शिक्षण मंत्रालयाचा कार्यभार सोपवण्याचे निर्देश दिले आहेत. केंद्र सरकारने संघटनेच्या सर्व मागण्या मान्य केल्यानंतर कॉकरोच जनता पक्षाने (सीजेपी) शनिवारी नीट (NEET) वादावरील आपले आंदोलन मागे घेतल्याची घोषणा केली.

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