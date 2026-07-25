धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा मंजूर! शिक्षण मंत्रालयाचा कार्यभार कोण पाहणार? मोदी सरकारने 'या' मंत्र्यावर सोपवली जबाबदारी

धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर मोदी सरकारने प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे शिक्षण मंत्रालयाची अतिरिक्त जबाबदारी सोपवली आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी कॅबिनेट मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे शिक्षण मंत्रालयाचा कार्यभार सोपवण्याचे निर्देश दिले आहेत. केंद्र सरकारने संघटनेच्या सर्व मागण्या मान्य केल्यानंतर कॉकरोच जनता पक्षाने (सीजेपी) शनिवारी नीट (NEET) वादावरील आपले आंदोलन मागे घेतल्याची घोषणा केली. .प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे केंद्र सरकारमध्ये आधीपासूनच ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाची जबाबदारी आहे. नीट पेपरफुटी प्रकरणी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची नीट वादामुळे कथितरित्या आत्महत्या केलेल्या उमेदवारांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी १ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याची आणि २० मार्च रोजी संघटनेच्या 'संसद चलो' मोर्चात सहभागी झालेल्या आंदोलकांविरुद्ध दाखल केलेले सर्व एफआयआर मागे घेण्याची मागणी सीजेपीने केली होती..NEET पेपरफुटी ते शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यापर्यंत...'कॉकरोच' आंदोलनानं कसं बदललं सगळं चित्र? जाणून घ्या संपूर्ण Inside Story.केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर शनिवारी दिल्लीतील जंतर मंतर येथे आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थी आणि तरुणांमध्ये जल्लोष उसळला. आंदोलकांनी आपल्या दीर्घकाळ चाललेल्या आंदोलनाचे हे पहिले मोठे यश असल्याचे सांगत आनंद साजरा केला. विद्यार्थ्यांच्या मते, हा केवळ एका मंत्र्याचा राजीनामा नसून, शिक्षण व्यवस्थेत उत्तरदायित्व प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने टाकलेले हे पहिले महत्त्वाचे पाऊल आहे..CAA ते शेतकरी आंदोलन... मोदी सरकारच्या इतिहासातील पहिला केंद्रीय मंत्र्याचा राजीनामा; विद्यार्थी आंदोलनाने मोठा राजकीय बदल घडवला!.त्यांनी स्पष्ट केले की, त्यांचे आंदोलन केवळ राजीनाम्यापुरते मर्यादित नाही, तर देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेत सर्वसमावेशक सुधारणा होईपर्यंत आणि परीक्षा पद्धतीत पारदर्शकता येईपर्यंत ते सुरूच राहील. तर दुसरीकडे आता या मंत्रालयाची जबाबदारी प्रल्हाद जोशी यांच्यावर आहे. प्रल्हाद जोशी हे कर्नाटकातील धारवाडचे खासदार आहेत. ते सध्या केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण आणि नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा (MNRE) मंत्री आहेत. ते आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीचे अध्यक्षही आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.