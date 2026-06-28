Karachi Attack: कराचीत दहशतवादी हल्ला, पण पाकिस्तानचा निशाणा भारतावर; कोणताही पुरावा नसताना ठरवले जबाबदार

पाकिस्तानमधील कराची येथे सिंध रेंजर्सच्या छावणीवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तान लष्कराची माध्यम शाखा, आयएसपीआरने या हल्ल्यासाठी भारताला जबाबदार धरले आहे. मात्र, या आरोपावर भारताकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. आयएसपीआरच्या म्हणण्यानुसार, २७ जूनच्या रात्री कराचीमधील पाकिस्तान रेंजर्स छावणीच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर एक स्फोट झाला..त्यानंतर हल्लेखोरांनी छावणीचा सुरक्षा घेरा तोडण्याचा प्रयत्न केला. परंतु सुरक्षा दलांनी प्रत्युत्तर देत तीन हल्लेखोरांना ठार केले आणि एका जखमीला अटक केली. अटक केलेला हल्लेखोर अफगाण नागरिक असल्याचा दावा पाकिस्तानी लष्कराने केला आहे. या चकमकीत तीन पाकिस्तानी सैनिक ठार झाले आणि चार जण जखमी झाले. आयएसपीआरने एका निवेदनात म्हटले आहे की, हल्लेखोर बंदी घातलेल्या जमात-उल-अहरारशी संबंधित होते, ज्याला पाकिस्तानने "भारत-समर्थित संघटना" म्हटले आहे. .US Airstrikes Iran : शस्त्रसंधी फसली! अमेरिकेचे इराणवर पुन्हा हवाई हल्ले, इराणचे अस्तित्व संपवण्याचा ट्रम्प यांचा इशारा.या हल्ल्यासाठी जबाबदार असलेल्यांवर प्रत्युत्तरात्मक कारवाई केली जाईल, असे पाकिस्तानने म्हटले आहे. जमात-उल-अहरार हा तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) चा एक फुटीर गट मानला जातो, ज्याने पूर्वी लाहोर आणि इतर शहरांमध्ये मोठे बॉम्बस्फोट घडवले आहेत. या संघटनेचे नेतृत्व उमर खोरासानी करत असल्याचे मानले जाते. या हल्ल्यानंतर, पाकिस्तान-अफगाणिस्तान सीमेवर हवाई आणि ड्रोन कारवाया तीव्र होण्याची शक्यता आहे..पाकचा खरा चेहरा पुन्हा उघड! शोएब अख्तरच्या भावाच्या अंत्यविधीत दहशतवाद्यांची उपस्थिती; पहलगाम हल्ल्याचा सूत्रधारही दिसला.नियंत्रण रेषेवर (LoC) हालचाली वाढण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे. काही पाकिस्तानी विश्लेषक या हल्ल्याला 'बनावट कारवाई' म्हणत असले तरी, या दाव्याची स्वतंत्रपणे पुष्टी झालेली नाही. पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख आणि लष्करी नेतृत्वाने शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांप्रति शोक व्यक्त केला असून, देशातील दहशतवादाविरोधातील मोहीम सुरूच ठेवण्याचा आपला निर्धार पुन्हा एकदा व्यक्त केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.