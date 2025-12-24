देश

होऊदे खर्च! ७ कोटींना नव्या थार गाड्यांची खरेदी, मॉडिफिकेशनवर ५ कोटी खर्च; वन विभागाची उधळपट्टी, चौकशीचे आदेश

Odisha Thar News ओडिशात वनविभागाने थार गाड्यांची खरेदी केल्यानंतर त्याच्या मॉडिफिकेशनवर केलेल्या खर्चाची सध्या चर्चा होत आहे. १४ लाखांच्या प्रत्येक थार गाडीवर जवळपास १० लाख रुपये मॉडिफिकेशनसाठी खर्च केले आहेत.
Buys Thar SUVs Worth Rs 7 Crore Spends Rs 5 Crore on Modification

Buys Thar SUVs Worth Rs 7 Crore Spends Rs 5 Crore on Modification

Esakal

सूरज यादव
Updated on

ओडिशात वनविभागाने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात खरेदी केलेल्या थार गाड्यांवरून आता नवा वाद निर्माण झाला आहे. कागदपत्रांनुसार ५१ थार गाड्यांच्या खरेदीसाठी ७ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. पण त्यानंतर मॉडिफिकेशनसाठी जवळपास आणखी ५ कोटींचा खर्च केला गेला. थार गाड्यांसाठी एकूण १२ कोटींचा खर्च केल्याचं समजताच सरकारने स्पेशल ऑडिटचे आदेश दिले आहेत.

Buys Thar SUVs Worth Rs 7 Crore Spends Rs 5 Crore on Modification
नियती इतकी निर्दयी कशी? अपघात आई-वडिलांचं छत्र हरवलं, निरागस लेकरांनी एकमेकांना सावरलं; पाहा VIDEO
Loading content, please wait...
India
Odisha
car
Forest department
Mahindra Thar SUV

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com