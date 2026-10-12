भाजप नेत्याची काठ्या-दगडांनी मारहाण करत हत्या, ५-६ जणांनी घेरलं अन्....; धक्कादायक VIDEO समोर

माजी आमदार आणि भाजप नेत्याची काठी आणि दगडांनी मारहाण करत हत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडलीय. मारहाणीत गंभीर जखमी झालेल्या भाजप नेत्याचा रुग्णालयात नेण्याआधीच मृत्यू झाला. राजस्थानच्या भरतपूर जिल्ह्यात ही घटना घडलीय. क्रशर प्लांट आणि खाणीच्या करारावरून वाद सुरू होता. या वादातून रविवारी रात्री हिंसक घटना घडली. अतर सिंह भडाना असं हत्या झालेल्या भाजप नेत्याचं नाव आहे..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, भरतपूरमधील भौंडा गावात अतर सिंह भडाना त्यांच्या क्रशर प्लांटवर गेले होते. गेल्या काही काळापासून हा क्रशर प्लांट बंद होता. तो पुन्हा सुरू करण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न चालले होते. यावरूनच स्थानिकांसोबत भडाना यांचा वाद झाला. या वादानंतर दोन्ही गटात तुफान हाणामारी झाली..मृत्यू घासून गेला ! भरधाव कारने बाईकला उडवले... तरुण अलगद रस्त्यावर पडला, साधं खरचटलंही नाही, CCTV 13 second Video Viral.स्थानिकांच्या ७० ते ८० जणांच्या गटाकडून अचानक हल्ला करण्यात आला. काठ्या आणि दगडांनी केलेल्या मारहाणीत अतर सिंह भडाना आणि त्यांचे सहकारी गगन शर्मा गंभीर जखमी झाले आहेत. भडाना यांच्या पत्नीने पोलीस आणि प्रशासनावरही या प्रकरणी आरोप केलेत. वादाची माहिती दिल्यानंतरही पोलिसांनी दुर्लक्ष केल्याचं त्यांनी म्हटलं..क्रशर प्लांट आणि खाणीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरून स्थानिक आणि भाजप नेत्यांमध्ये वाद होता. गावकऱ्यांनी गवताळ जमीन क्रशरसाठी वापरण्यावर अवैध खाणकामावर आक्षेप घेतला होता. या विरोधात आंदोलनही केले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.