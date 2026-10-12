देश

भाजप नेत्याची काठ्या-दगडांनी मारहाण करत हत्या, ५-६ जणांनी घेरलं अन्....; धक्कादायक VIDEO समोर

Former bjp MLA killed स्थानिकांसोबत झालेल्या वादानंतर भाजप नेत्याची काठी आणि दगडाने मारहाण करत हत्या करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना घडलीय. या घटनेवेळचा व्हिडीओसुद्धा समोर आला आहे.
Former bjp MLA killed

Former bjp MLA killed

Esakal

सूरज यादव
Updated on

माजी आमदार आणि भाजप नेत्याची काठी आणि दगडांनी मारहाण करत हत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडलीय. मारहाणीत गंभीर जखमी झालेल्या भाजप नेत्याचा रुग्णालयात नेण्याआधीच मृत्यू झाला. राजस्थानच्या भरतपूर जिल्ह्यात ही घटना घडलीय. क्रशर प्लांट आणि खाणीच्या करारावरून वाद सुरू होता. या वादातून रविवारी रात्री हिंसक घटना घडली. अतर सिंह भडाना असं हत्या झालेल्या भाजप नेत्याचं नाव आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
Rajasthan
crime
murder
Marathi News Esakal
www.esakal.com