Creamy Layer for SC-ST : ''अनुसूचित जाती-जमातींसाठी क्रिमी लेअरची व्यवस्था आवश्यक कारण...'', नेमकं काय म्हणाले माजी सरन्यायाधीश?

ओबीसींप्रमाणे अनुसुचित जाती-जमातींसाठी क्रिमी लेअरची व्यवस्था लागू करावी की नाही, याबाबत सध्या देशभरात चर्चा सुरु आहे. अशातच आता माजी सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी याबाबत मोठं विधान केलं आहे. अनुसूचित जाती-जमातींमध्ये क्रिमी लेअरची व्यवस्था लागू करणे आवश्यक आहे, असं ते म्हणाले. त्यांच्या या विधानानंतर पुन्हा एकदा चर्चांना उधाण आलं आहे. .क्रिमी लेअरबाबत काय म्हणाले?सरन्यायाधीश बी.आर. गवई रविवारी निवृत्त झाले. त्यापूर्वी त्यांनी दिल्लीत माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी बोलताना त्यांनी विविध विषयांवर त्यांची भूमिका स्पष्ट केली. क्रिमी लेअरबाबत ते म्हणाले, ''अनुसूचित जाती तसेच अनुसूचित जमातींमध्ये क्रिमी लेअरची व्यवस्था लागू करणे आवश्यक आहे. यामुळे ज्या घटकाला आरक्षणाची नितांत गरज आहे, त्यांच्यापर्यंत आरक्षणाचा लाभ पोहोचू शकेल, ''.SC ST Creamy Layer: मोठी बातमी! "एससी-एसटींसाठी क्रिमिलेअर लागू करणार नाही"; मोदींचं खासदारांना आश्वासन.समाजमाध्यमांबाबत टीप्पणीपुढे बोलताना त्यांनी समाज माध्यमांच्या संदर्भातदेखील टिपणी केली. ''आपण जे बोलत नाही, तेदेखील समाज माध्यमांवर लिहिले जाते आणि दाखवले जाते. मात्र ही समस्या केवळ न्यायपालिकेपुरती मर्यादित नसून सरकारच्या विविध घटकांना त्याचा फटका बसत आहे'', असे ते म्हणाले..राज्यपालांच्या निर्णयाबाबत प्रतिक्रियाराज्यपालांना विधेयकांच्या मंजुरीसाठी वेळेची मर्यादा घालता येऊ शकते का? या राष्ट्रपतींच्यासंदर्भातील मुद्द्यावर गवई यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने अलीकडेच निकाल दिला होता. याबाबत विचारले असता, ''घटनापीठाने दोन न्यायाधीशांचा निकाल फिरवलेला नाही तर, भविष्यात अशा प्रकारचे विवाद निर्माण होऊ नयेत, यासाठी काय करायला हवे आणि नको, याच्या अनुषंगाने मार्गदर्शन केले आहे'' असे गवई यांनी सांगितले..SC-ST Creamy Layer : आरक्षणात 'एससी-एसटी'नां देखील लागू होणार 'क्रीमिलेअर'? उप-वर्गीकरणाचा निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाने नेमकं म्हटलं.''निवृत्तीनंतर कोणतेही पद स्वीकारणार नाही''निवृत्त झाल्यानंतर पद घेणार नसल्याचे गवई यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले होते. गवई यांचा कार्यकाळ रविवारी संपला. यापुढील काळात वंचित समाजासाठी काम करणार असल्याचे तसेच दिल्लीमध्येच राहणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. ''सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला तर तुम्ही स्वतंत्र न्यायाधीश नाही'' असे म्हणणे योग्य नसल्याची टिपणी त्यांनी यावेळी केली.