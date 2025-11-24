देश

Creamy Layer for SC-ST : ''अनुसूचित जाती-जमातींसाठी क्रिमी लेअरची व्यवस्था आवश्यक कारण...'', नेमकं काय म्हणाले माजी सरन्यायाधीश?

Former CJI B.R. Gavai on Creamy Layer for SC-ST : बी.आर. गवई रविवारी निवृत्त झाले. त्यापूर्वी त्यांनी दिल्लीत माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी बोलताना त्यांनी विविध विषयांवर त्यांची भूमिका स्पष्ट केली.
Shubham Banubakode
ओबीसींप्रमाणे अनुसुचित जाती-जमातींसाठी क्रिमी लेअरची व्यवस्था लागू करावी की नाही, याबाबत सध्या देशभरात चर्चा सुरु आहे. अशातच आता माजी सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी याबाबत मोठं विधान केलं आहे. अनुसूचित जाती-जमातींमध्ये क्रिमी लेअरची व्यवस्था लागू करणे आवश्यक आहे, असं ते म्हणाले. त्यांच्या या विधानानंतर पुन्हा एकदा चर्चांना उधाण आलं आहे.

