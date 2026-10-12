देश

माजी IAS अधिकाऱ्याने मेट्रोत एकाची केली हत्या, सीटच्या वादातून धक्कादायक घटना; याआधी लाच प्रकरणी झालेली अटक

Delhi Metro दिल्ली मेट्रोत एका माजी आयएएस अधिकाऱ्याने मुलासोबत मिळून प्रवाशाची हत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडलीय. या प्रकरणी अधिकाऱ्यासह त्याच्या वकील मुलाला अटक करण्यात आलीय.
Formar IAS and his son arrested

Formar IAS and his son arrested

Esakal

सूरज यादव
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दिल्ली मेट्रोत एक धक्कादायक घटना घडलीय. जागेवरून झालेल्या वादातून एका माजी आयएएस अधिकाऱ्याने मुलासह मिळून एका व्यक्तीला बेदम मारहाण केली. या मारहाणीत व्यक्तीचा मृत्यू झाला आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी माजी आयएएस अधिकाऱ्यासह मुलाला अटक केलीय. संजय प्रताप सिंह असं माजी अधिकाऱ्याचं नाव आहे.

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