माजी IAS अधिकाऱ्याने मेट्रोत एकाची केली हत्या, सीटच्या वादातून धक्कादायक घटना; याआधी लाच प्रकरणी झालेली अटक

दिल्ली मेट्रोत एक धक्कादायक घटना घडलीय. जागेवरून झालेल्या वादातून एका माजी आयएएस अधिकाऱ्याने मुलासह मिळून एका व्यक्तीला बेदम मारहाण केली. या मारहाणीत व्यक्तीचा मृत्यू झाला आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी माजी आयएएस अधिकाऱ्यासह मुलाला अटक केलीय. संजय प्रताप सिंह असं माजी अधिकाऱ्याचं नाव आहे..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, पवन शर्मा नावाचा प्रवासी मेट्रोतून निघाला होता. वृद्धांसाठी असलेल्या जागेवरून माजी आयएएस अधिकारी संजय प्रताप सिंह आणि मुलगा सिद्धार्थ यांचा पवन यांच्याशी वाद झाला. यात पवन यांना बेदम मारहाण करण्यात आली. दोघांनीही पवन यांना धक्का देत खाली पाडलं. यात जबर मार लागलेल्या पवन यांचा मृत्यू झाला..Kochi Mini Cooper Accident : आईने वाढदिवसाला गिफ्ट केली ड्रीम कार, पोराने दारू पिऊन तिघांना चिरडले; म्हणाला- "पप्पा सगळं मॅनेज करतील".पोलिसांनी माजी आयएएस अधिकाऱ्यासह त्यांच्या मुलाला अटक केलीय. संजय प्रताप सिंह हे दिल्ली सरकारमध्ये कार्यरत होते. त्यांना २०१५मध्ये लाच प्रकरणी सीबीआयने अटक केली होती. संजय सिंह यांचा मुलगा सिद्धार्थ हा वकिल आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.