प्रणव मुखर्जींची प्रकृती खालावली; रुग्णालयाने दिली माहिती

नवी दिल्ली - माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या आतड्यांना संसर्ग झाल्याने त्यांची प्रकृती आणखीनच खालावली असल्याची माहिती लष्कराच्या रिसर्च अँड रेफरल रुग्णालयाने दिली. कोरोना विषाणूचा संसर्ग झाल्यानंतर मुखर्जी यांना १० ऑगस्टला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. गेल्या काही दिवसांपासून ते जीवरक्षक प्रणालीवर आहेत. अर्थात, उपचारांना सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असल्याची माहिती त्यांचे पुत्र आणि माजी खासदार अभिजीत बॅनर्जी यांनी दिली. रुग्णालयात दाखल झाल्याच्या दिवशीच त्यांच्या मेंदूवर शस्त्रक्रिया करण्यात आली होती. तेव्हापासून ते कोमात आहेत.

प्रणव मुखर्जींची प्रकृती बिघडल्यानं त्यांना 10 ऑगस्टला ढासळल्यानंतर त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. त्यावेळी त्यांच्या मेंदूत रक्ताच्या गाठी झाल्याने शस्त्रक्रिया झाली होती. त्याआधी त्यांची कोरोनाची चाचणीही घेण्यात आली होती. मुखर्जींच्या कोरोना चाचणीचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला होता. शस्त्रक्रियेनंतर मुखर्जींची प्रकृती नाजूक असून ते व्हेंटिलेटरवर आहेत.

There has been a decline in the medical condition of Former President Pranab Mukherjee as he has developed features of lung infection. He continues to be on ventilatory support & is currently being managed by a team of specialists: Army Research&Referral Hospital,Delhi

