माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांची प्रकृती गंभीर

नवी दिल्ली : देशाचे माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांना कोरोनाची लागण झाल्याचं त्यांनी ट्विटरवरून सांगितलं होतं. आता त्यांच्या प्रृकृती संदर्भात महत्वाची माहिती समोर आली आहे. प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे त्यांना रुग्णालयात दाखल केल्यानतंर त्यांची कोरोना चाचणी करण्यात आली होती. प्रणव मुखर्जी यांची कोरोना चाचणी पॉझिटिव्ह आली होती. दरम्यान, त्यांच्या मेंदूची शस्त्रक्रिया पार पडली. त्यांची प्रकृती गंभीर असून व्हेंटिलेटरवर असल्याची माहिती रुग्णालय प्रशासनाने दिल्याचे वृत्त टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलं आहे.

प्रणव मुखर्जी यांनी ट्विटरवरून कोरोना पॉझिटिव्ह आल्याचं सांगितलं होतं. तसंच आठवड्याभरात संपर्कात आलेल्या लोकांनी स्वत:ला विलगीकरण करुन घ्यावे तसेच आपली चाचणी करुन घ्यावी, असा उल्लेख त्यांनी ट्विटमध्ये केला होता. काँग्रेसचे दिग्गज नेते असलेले 84 वर्षीय प्रणव मुखर्जी यांनी 2012 ते 2017 या कार्यकाळात देशाचे राष्ट्रपतीपद भूषवले होते. 2019 मध्ये त्यांना भारतरत्न पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते.

On a visit to the hospital for a separate procedure, I have tested positive for COVID19 today.

I request the people who came in contact with me in the last week, to please self isolate and get tested for COVID-19. #CitizenMukherjee

— Pranab Mukherjee (@CitiznMukherjee) August 10, 2020