देश

मुलांनो! राजकारणात पडू नका; भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी व्यथित माजी मंत्र्याची 'शेवटची चिट्ठी', कार्यालयात आढळला मृतदेह

Ashish Banerjee Dies, Note Found at TMC Office तृणमूल काँग्रेसचे नेते माजी मंत्री आशीष बॅनर्जी यांनी गळफास घेत आत्महत्या केली. त्यांचा मृतदेह कार्यालयात आढळून आल्यानं खळबळ उडाली आहे. कार्यालयात सुसाइड नोटही सापडली आहे.
Ashish Banerjee Dies, Note Found at TMC Office

Ashish Banerjee Dies, Note Found at TMC Office

Esakal

सूरज यादव
Updated on

पश्चिम बंगालचे माजी विधानसभा उपसभापती आशीष बॅनर्जी यांचा मृतदेह तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यालयात गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळून आल्यानं खळबळ उडाली. रामपुरहाटमध्ये आशीष यांच्या घराजवळच पक्षाचं कार्यलय आहे. तिथं रविवारी सकाळी ते गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळून आले. घटनास्थळी सुसाइड नोटही आढळली आहे. पोलिसांनी सुसाइड नोट ताब्यात घेतली असून त्याची पडताळणी केली जात आहे.

Loading content, please wait...
West Bengal
TMC
crime
death
Corruption
Marathi News Esakal
www.esakal.com