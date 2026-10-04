शहीद जवानाचे पार्थिव नेताना रुग्णवाहिकेचा भीषण अपघात, मुलासह चौघांचा मृत्यू; एक्सप्रेसवेवर मृत्यूचं तांडव

उत्तर प्रदेशातील सुल्तानपूर जिल्ह्यातून जाणाऱ्या पूर्वांचल एक्सप्रेसवेवर भीषण अपघात झालाय. शहीद जवानाचे पार्थिव घेऊन जात असलेली अॅम्ब्युलन्स ट्रकमध्ये घुसला. या अपघातात चौघांचा मृत्यू झाला आहे. अपघात इतका भीषण होता की अॅम्ब्युलन्सच्या पुढच्या भागाचा चुराडा झालाय. दुर्घटनेनंतर घटनास्थळी पोलीस दाखल झाले. मृतदेह अयोध्येतील कुमारगंज रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार अपघातग्रस्त रुग्णवाहिका लष्कराची होती. चंडिगढमध्ये तैनात असणाऱ्या सुभेदार सत्यवान यांचे पार्थिव गाझीपूरला नेलं जात होतं. मात्र पूर्वांचल एक्सप्रेसवेवर झालेल्या अपघातात चौघांचा मृत्यू झाला. यात चालक जसपाल, राजन भूपती सिंह, गौरव सत्यवान सिंह, राम जयसिंह समझ अशी मृतांची नावे आहेत..CNG गॅस भरताना टाकीचा स्फोट, कारच्या चिंधड्या; इतर गाड्यांचेही नुकसान, घटनेचा VIDEO VIRAL.सुलतानपूरचे एसपी विनीत जयस्वाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुभेदार सत्यवान यांचा चंडिगढमध्ये मृत्यू झाला होता. यानंतर त्यांचा मुलगा कुटुंबियांसह पार्थिव घेऊन देवरियाला निघाले होते. सुल्तानपूर जिल्ह्यात हा अपघात झाला. अपघातात रुग्णवाहिकेतील चौघांचाही मृत्यू झाला. यात जवानाचा मुलगा, भाऊ आणि पुतण्याचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.