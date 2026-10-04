देश

शहीद जवानाचे पार्थिव नेताना रुग्णवाहिकेचा भीषण अपघात, मुलासह चौघांचा मृत्यू; एक्सप्रेसवेवर मृत्यूचं तांडव

Purvanchal Expressway Crash पूर्वांचल एक्सप्रेसवेवर रुग्णवाहिकेच्या अपघातात चौघांचा मृत्यू झालाय. शहीद जवानाचे पार्थिव नेत असताना ही दुर्घटना घडली. यात जवानाच्या मुलासह चौघे मृत्यूमुखी पडले आहेत.
Purvanchal Expressway Crash

Purvanchal Expressway Crash

Esakal

सूरज यादव
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उत्तर प्रदेशातील सुल्तानपूर जिल्ह्यातून जाणाऱ्या पूर्वांचल एक्सप्रेसवेवर भीषण अपघात झालाय. शहीद जवानाचे पार्थिव घेऊन जात असलेली अॅम्ब्युलन्स ट्रकमध्ये घुसला. या अपघातात चौघांचा मृत्यू झाला आहे. अपघात इतका भीषण होता की अॅम्ब्युलन्सच्या पुढच्या भागाचा चुराडा झालाय. दुर्घटनेनंतर घटनास्थळी पोलीस दाखल झाले. मृतदेह अयोध्येतील कुमारगंज रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहेत.

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