Free Trade Deal: मोठी आर्थिक घडामोड! व्हिस्की, लक्झरी कारसह अनेक वस्तू होणार; ग्राहकांना दिलासा मिळणार, पण कधीपासून?

भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील मुक्त व्यापार कराराचा परिणाम आता सर्वसामान्य लोकांच्या खिशावर जाणवत आहे. हा करार १५ जुलै २०२६ पासून अंमलात येईल. यानंतर, ब्रिटनमधून भारतात आयात होणारी अनेक उत्पादने स्वस्त होऊ शकतात. यामध्ये स्कॉच व्हिस्की, आलिशान गाड्या, सौंदर्यप्रसाधने, वैद्यकीय उपकरणे आणि काही उच्च दर्जाच्या खाद्यपदार्थांचा समावेश आहे. मुक्त व्यापार करार (FTA) हा दोन देशांमधील एक व्यापारी करार आहे, ज्यामध्ये दोन्ही देश विशिष्ट वस्तूंवरील आयात शुल्क कमी करतात किंवा रद्द करतात. .यामुळे वस्तूंची किंमत कमी होते आणि व्यापार वाढतो. हा करार भारत आणि युके यांच्यात बऱ्याच काळापासून चर्चेत असून, अखेरीस तो अंमलात आणला जाणार आहे. सध्या, भारतात स्कॉच व्हिस्कीवर लक्षणीय आयात शुल्क आकारले जाते. मुक्त व्यापार करार (FTA) लागू झाल्यानंतर हे शुल्क लक्षणीयरीत्या कमी होईल. परिणामी, यूकेमधून आयात होणाऱ्या अनेक प्रीमियम स्कॉच व्हिस्कीच्या किमती कमी होऊ शकतात. तथापि, कोणत्याही वस्तूची अंतिम किंमत ही राज्य कर आणि इतर शुल्कांवर देखील अवलंबून असेल..NSE IPO: शेअर बाजार चालवणारी कंपनीच आता शेअर बाजारात! 30,000 कोटींचा IPOची तयारी; पैसा कमावण्याची मोठी संधी?.युकेमधून आयात होणाऱ्या अनेक प्रीमियम आणि लक्झरी गाड्यांवरील आयात शुल्कही कमी केले जाईल. यामुळे निवडक ब्रँड्सच्या गाड्या पूर्वीपेक्षा अधिक परवडणाऱ्या होऊ शकतात. वाहन क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, यामुळे उच्च श्रेणीतील कार विभागातील मागणीला चालना मिळू शकते.या गोष्टींवरही दिलासा मिळू शकतो.व्हिस्कीआलिशान कारसौंदर्य उत्पादनेवैद्यकीय उपकरणेप्रीमियम चॉकलेटखाद्यपदार्थफॅशन आणि जीवनशैली उत्पादनेब्रिटनमध्ये बनवलेले उत्पादन.Petrol-Diesel-CNG Price: कच्चे तेल 80 डॉलरच्या खाली, आता पेट्रोल-डिझेल स्वस्त? जाणून घ्या मुंबई-पुणेसह राज्यातील इंधनाचे ताजे दर.या करारामुळे केवळ ब्रिटिश वस्तूच स्वस्त होणार नाहीत, तर भारतीय निर्यातदारांनाही याचा मोठा फायदा होऊ शकतो. वस्त्रोद्योग, रत्ने व दागिने, अभियांत्रिकी आणि कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीला चालना मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे रोजगार आणि व्यापार या दोन्हींना चालना मिळू शकते. एफटीए लागू झाल्यानंतर, दर कपातीचे फायदे हळूहळू बाजारात पोहोचतील. त्यामुळे, १५ जुलै रोजी प्रत्येक उत्पादनाच्या किमती लगेच कमी होतीलच असे नाही, परंतु त्याचे परिणाम येत्या काही महिन्यांत दिसू लागतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.