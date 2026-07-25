NEET पेपरफुटी ते शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यापर्यंत...'कॉकरोच' आंदोलनानं कसं बदललं सगळं चित्र? जाणून घ्या संपूर्ण Inside Story

नीट पेपरफुटीचा वाद केवळ परीक्षेतील अनियमिततेपुरता मर्यादित नव्हता. गेल्या महिन्याभरात हे देशातील सर्वात मोठे राजकीय वादळ बनले होते. जंतर मंतरवर आठवडाभर चाललेले आंदोलन, संसदेच्या कामकाजात सतत व्यत्यय, विरोधी पक्षांची रस्त्यावर उतरण आणि आता तर खुद्द शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा. २५ जुलै २०२६ रोजी धर्मेंद्र प्रधान यांनी अखेर आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पेपरफुटी करणाऱ्यांविरुद्ध जलदगती न्यायालये आणि कठोर शिक्षेसह अधिक कडक कायद्यांची तरतूद करणाऱ्या नवीन मसुदा विधेयकालाही मंजुरी दिली. आता आपण पेपरफुटीपासून ते राजीनाम्यापर्यंतची संपूर्ण कहाणी सविस्तरपणे समजून घेऊया..हा संपूर्ण वाद मे २०२६ मध्ये सुरू झाला. ३ मे २०२६ रोजी देशभरात नीट यूजी (NEET UG) परीक्षा घेण्यात आली, ज्यात अंदाजे २२ ते २४ लाख विद्यार्थ्यांनी भाग घेतला होता. परीक्षेच्या काही दिवसांनंतर साधारण ७ मे च्या सुमारास, अंदाजपत्रकाच्या नावाखाली परीक्षेचे मूळ प्रश्न आधीच फुटले असल्याच्या तक्रारी येऊ लागल्या. या तक्रारींमुळे एकच खळबळ उडाली आणि १२ मे रोजी राष्ट्रीय चाचणी संस्थेने (NTA) संपूर्ण परीक्षा रद्द केली. सीबीआयनेही या प्रकरणाचा तपास सुरू केला..CAA ते शेतकरी आंदोलन... मोदी सरकारच्या इतिहासातील पहिला केंद्रीय मंत्र्याचा राजीनामा; विद्यार्थी आंदोलनाने मोठा राजकीय बदल घडवला!.१५ मे रोजी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी स्वतः एका पत्रकार परिषदेत पेपरफुटीची घटना मान्य केली. आदेशाच्या साखळीतील त्रुटीमुळे ही चूक घडल्याचे त्यांनी सांगितले. यानंतर, २१ जून रोजी परीक्षा पुन्हा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याच काळात आणखी एक रंजक घटना घडली. १५ आणि १६ मे रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांची एक टिप्पणी व्हायरल झाली, ज्यामध्ये त्यांनी 'झुरळ' हा शब्द वापरला होता. या टिप्पणीपासून प्रेरणा घेऊन, १६ मे रोजी अभिजीत दीपके नावाच्या एका व्यक्तीने गंमतीने 'कॉकरोच जनता पार्टी' किंवा 'सीजेपी' नावाची संघटना स्थापन केली..सुरुवातीला हा केवळ एक ऑनलाइन विनोद वाटत होता. पण काही दिवसांतच लाखो लोक त्यात सामील झाले. नीट परीक्षा रद्द झाल्याची बातमी पसरताच तरुणांना आपला राग आणि नाराजी व्यक्त करण्यासाठी हे विनोदी व्यासपीठ एक प्रमुख माध्यम बनले. जून महिन्यात आंदोलन अधिक तीव्र झाले. ६ जून रोजी, सीजेपीने दिल्लीतील जंतर मंतर येथे आपले पहिले मोठे निदर्शन आयोजित केले . आंदोलकांच्या तीन मुख्य मागण्या होत्या: पहिली, शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा. दुसरी, परीक्षा पद्धतीत मोठे बदल करावेत. आणि तिसरी, या तणावामुळे आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी..२० जून रोजी आंदोलन अधिक तीव्र झाले, कारण आंदोलकांनी अनिश्चित काळासाठी धरणे आंदोलन सुरू केले. धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देईपर्यंत जंतर मंतर सोडणार नाही, अशी त्यांनी शपथ घेतली. प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक हे देखील या आंदोलनात सामील झाले आणि त्यांनी उपोषण सुरू केले. जे सुमारे २६ दिवस चालले. सीजेपीची आंदोलने देशभरात वेगाने पसरली आणि हजारो विद्यार्थी, तरुण आणि समर्थक जंतर मंतर येथे जमले. २१ जून रोजी नीट फेरपरीक्षा घेण्यात आली आणि त्यानंतर लगेचच निकाल जाहीर झाला. परंतु यामुळे जनतेचा संताप कमी झाला नाही..Dharmendra Pradhan Resigns : CJP चा ऐतिहासिक विजय! धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा! मोदी सरकार का झुकले? 8 मुख्य कारणे वाचा.या संपूर्ण वादातील जुलै महिना हा सर्वात तणावपूर्ण काळ ठरला. २० जुलै रोजी सरन्यायाधीशांनी 'चलो संसद' नावाच्या एका मोठ्या मोर्चाची घोषणा केली. पोलिसांनी मोर्चाला परवानगी नाकारली होती. तरीही हजारो आंदोलक संसदेच्या दिशेने निघाले. पोलिसांनी लाठीचार्ज आणि अश्रुधुराच्या नळकांड्यांचा वापर केला. ज्यात अनेक जण जखमी झाले. असे असूनही जंतर मंतर येथे आंदोलन सुरूच राहिले. त्या दिवशी आणि त्यानंतरच्या दिवसांमध्ये विरोधी पक्षही रस्त्यावर उतरले. .राहुल गांधी, प्रियांका गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यासह काँग्रेसचे अनेक प्रमुख नेते पंतप्रधानांच्या निवासस्थान, लोक कल्याण मार्गाकडे मोर्चा घेऊन गेले. पोलिसांनी या नेत्यांना ताब्यात घेतले. विरोधी पक्षाने तीन मुख्य मागण्या केल्या: धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा, २० जुलैच्या पोलीस कारवाईची चौकशी आणि विद्यार्थ्यांची जाहीर माफी. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले होते, परंतु नीट प्रकरणामुळे ते लगेचच पूर्णपणे थांबवण्यात आले. विरोधी पक्षाचे खासदार दररोज संसदेच्या मध्यभागी घुसून घोषणाबाजी करत होते आणि धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत होते. यामुळे लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज वारंवार तहकूब करावे लागले. .सरकारने या विषयावर चर्चा करण्याची तयारी वारंवार दर्शवली होती, परंतु विरोधी पक्षांनी आग्रह धरला की, धर्मेंद्र प्रधान यांनी आधी राजीनामा द्यावा आणि त्यानंतरच कोणतीही चर्चा होईल. २४ जुलैपर्यंत, या गदारोळामुळे संसदेचे अनेक दिवस वाया गेले होते. जोपर्यंत प्रधान राजीनामा देत नाहीत आणि पंतप्रधान माफी मागत नाहीत, तोपर्यंत कोणतीही चर्चा होणार नाही, असे राहुल गांधींनी स्पष्टपणे सांगितले होते. २३ जुलैच्या रात्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः एक व्हिडिओ संदेश जारी केला. या व्हिडिओमध्ये त्यांनी अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. .गुडघ्यावर बसले, कानाला फोन अन् डोळ्यात भावना... राजीनाम्याची बातमी ऐकताच अभिजीत दीपके भावूक; सीजेपीची पहिली प्रतिक्रिया व्हायरल.परीक्षेचे पेपर फोडणाऱ्यांवर आणखी कठोर कारवाई केली जाईल, अशी घोषणा त्यांनी केली. अशा प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी फास्ट-ट्रॅक न्यायालये स्थापन केली जातील. त्यांनी असेही सांगितले की, अधिक कठोर शिक्षेची तरतूद करणारे एक नवीन विधेयक लवकरच मंत्रिमंडळासमोर सादर केले जाईल आणि पुढील आठवड्यात ते संसदेत मंजूर करून घेण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. पंतप्रधानांनी असेही सांगितले की, विद्यार्थ्यांचे भविष्य हे सर्वोच्च महत्त्वाचे आहे आणि या प्रकरणातील अनेक गुन्हेगार आधीच तुरुंगात आहेत. हा व्हिडिओ संदेश अशा वेळी आला, जेव्हा सरन्यायाधीश आंदोलन करत होते आणि संसदेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले होते..अखेर २४ जुलै रोजी या वादाला एक मोठे वळण मिळाले. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पेपरफुटीविरोधात जलदगती न्यायालये आणि कडक शिक्षेसह अधिक कठोर तरतुदी असलेल्या विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी दिली. त्याच दिवशी, सरन्यायाधीश पक्षाचे दोन प्रतिनिधी, सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांनी केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांची दुसऱ्यांदा भेट घेतली. या बैठका कॉन्स्टिट्यूशन क्लब आणि विज्ञान भवन येथे पार पडल्या. या बैठकीत सीजेपीने आपल्या तीन मागण्यांचा पुनरुच्चार केला. .पहिली मागणी होती की धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा किंवा त्यांना पदावरून हटवावे आणि ही मागणी कोणत्याही परिस्थितीत बदलली जाणार नाही. दुसरी मागणी होती की आत्महत्या केलेल्या नीट उमेदवारांच्या कुटुंबीयांना १ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात यावी. तिसरी मागणी होती की आंदोलकांविरुद्ध दाखल केलेले एफआयआर आणि खटले मागे घेण्यात यावेत आणि २० जुलैच्या पोलीस कारवाईबद्दल सार्वजनिक माफी मागण्यात यावी..Dharmendra Pradhan resignation letter : धर्मेंद्र प्रधान यांनी दिलेल्या राजीनामा पत्रात नेमकं काय लिहलं; "हा माझ्या वैयक्तिक प्रतिष्ठेचा विषय नाही".सरकारने या मागण्यांपैकी दोन मागण्या तत्त्वतः मान्य केल्या: नुकसान भरपाई आणि खटला मागे घेणे. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याबाबत सरकारने वेळ मागितला आणि २५ जुलैच्या दुपारपर्यंत निर्णय जाहीर केला जाईल असे सांगितले. याला प्रतिसाद म्हणून सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की राजीनाम्याच्या मागणीवर कोणतीही तडजोड होणार नाही आणि आंदोलन सुरूच राहील..सुरुवातीला सरकारी सूत्रांनी सांगितले होते की धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा अजेंड्यावर नव्हता आणि सरकारचे लक्ष परीक्षा सुधारणा, एक सुरक्षित प्रणाली आणि अधिक कठोर कायद्यांवर होते. शनिवार, २५ जुलै रोजी, दुपारी २ वाजण्याच्या सुमारास, धर्मेंद्र प्रधान यांनी अखेर आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. जंतर मंतरवर आंदोलन सुरूच असून, येत्या काही दिवसांत सरकार आणि सरन्यायाधीश यांच्यात चर्चेची आणखी एक फेरी अपेक्षित आहे. संसदेतील कोंडीही कायम आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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