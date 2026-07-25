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NEET पेपरफुटी ते शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यापर्यंत...'कॉकरोच' आंदोलनानं कसं बदललं सगळं चित्र? जाणून घ्या संपूर्ण Inside Story

NEET Protest Timeline News: नीट परीक्षेचा वाद आणि रस्त्यावर उतरलेल्या विद्यार्थ्यांच्या तीव्र दबावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी अखेर राजीनामा दिला आहे.
How 'Cockroach' Protest Changed The Game

How 'Cockroach' Protest Changed The Game

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

नीट पेपरफुटीचा वाद केवळ परीक्षेतील अनियमिततेपुरता मर्यादित नव्हता. गेल्या महिन्याभरात हे देशातील सर्वात मोठे राजकीय वादळ बनले होते. जंतर मंतरवर आठवडाभर चाललेले आंदोलन, संसदेच्या कामकाजात सतत व्यत्यय, विरोधी पक्षांची रस्त्यावर उतरण आणि आता तर खुद्द शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा.

२५ जुलै २०२६ रोजी धर्मेंद्र प्रधान यांनी अखेर आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पेपरफुटी करणाऱ्यांविरुद्ध जलदगती न्यायालये आणि कठोर शिक्षेसह अधिक कडक कायद्यांची तरतूद करणाऱ्या नवीन मसुदा विधेयकालाही मंजुरी दिली. आता आपण पेपरफुटीपासून ते राजीनाम्यापर्यंतची संपूर्ण कहाणी सविस्तरपणे समजून घेऊया.

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