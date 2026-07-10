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Alcohol Flavour Violation : रम, ब्रँडी, व्हिस्की, वाईन, बिअरच्या फ्लेवरमध्ये भेसळ; अन्न सुरक्षा विभागाची कारवाई, तुकाराम मुंडेंनंतर केंद्र प्रशासन जागे

FSSAI Notice Alcohol Flavour : रम, ब्रँडी, व्हिस्की, वाईन आणि बिअरमधील फ्लेवरसंदर्भातील नियमभंग आणि दिशाभूल करणाऱ्या दाव्यांप्रकरणी FSSAI ने उत्पादक कंपन्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत.
Alcohol Flavour Violation

Alcohol Flavour Violation

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Alcohol Manufacturers : भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (FSSAI) देशातील मद्यनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांविरोधात मोठी कारवाई सुरू केली आहे. अतिरिक्त फ्लेवर्सचा अनधिकृत वापर तसेच वयोसंबंधित दिशाभूल करणारे दावे केल्याप्रकरणी अनेक मद्यनिर्मिती कंपन्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. संबंधित कंपन्यांनी त्यांच्याविरोधात कारवाई का करण्यात येऊ नये, याबाबत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देशही FSSAI ने दिले आहेत.

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