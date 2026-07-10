Alcohol Flavour Violation : रम, ब्रँडी, व्हिस्की, वाईन, बिअरच्या फ्लेवरमध्ये भेसळ; अन्न सुरक्षा विभागाची कारवाई, तुकाराम मुंडेंनंतर केंद्र प्रशासन जागे

Alcohol Manufacturers : भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (FSSAI) देशातील मद्यनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांविरोधात मोठी कारवाई सुरू केली आहे. अतिरिक्त फ्लेवर्सचा अनधिकृत वापर तसेच वयोसंबंधित दिशाभूल करणारे दावे केल्याप्रकरणी अनेक मद्यनिर्मिती कंपन्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. संबंधित कंपन्यांनी त्यांच्याविरोधात कारवाई का करण्यात येऊ नये, याबाबत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देशही FSSAI ने दिले आहेत..FSSAI ने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर यासंदर्भातील माहिती दिली. अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा, 2006 तसेच अन्न सुरक्षा व मानके (मद्यपेय) नियम, 2018 अंतर्गत परवानाधारक अन्न व्यवसाय चालकांनी (Food Business Operators - FBOs) नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप या नोटिसांमध्ये करण्यात आला आहे..अतिरिक्त फ्लेवर्सचा अनधिकृत वापरकाही मद्यनिर्मिती कंपन्या रम, ब्रँडी, जिन, माल्ट किंवा ग्रेन व्हिस्की, वाईन आणि बिअर यांसारख्या उत्पादनांमध्ये नैसर्गिक चव व सुगंधाची नक्कल करणारे अतिरिक्त फ्लेवर्स मिसळत असल्याचे आढळले. मात्र, नियमानुसार या उत्पादनांमध्ये त्यांची मूळ नैसर्गिक चव आणि सुगंधच असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे हा प्रकार नियमांचे उल्लंघन असल्याचे FSSAI ने स्पष्ट केले आहे..वयोसंबंधित दिशाभूल करणारे दावेकाही कंपन्या मद्याच्या वयाबाबत (Age Claims) ग्राहकांची दिशाभूल करणारे शब्द, समानार्थी शब्द किंवा अप्रत्यक्ष उल्लेख करत असल्याचे निदर्शनास आले. हे दावे अन्न सुरक्षा व मानके (मद्यपेय) नियम, 2018 मधील नियम 1.3.7 चे पालन न करता करण्यात आल्याचे FSSAI चे म्हणणे आहे.ब्लेंडच्या वयाची चुकीची माहिती'Aged' किंवा तत्सम वयोसंबंधित दावा करणाऱ्या काही उत्पादनांमध्ये नमूद केलेले वय हे त्या ब्लेंडमध्ये वापरण्यात आलेल्या सर्वात कमी वयाच्या स्पिरिटशी संबंधित असणे आवश्यक आहे. मात्र, काही उत्पादने हा नियम पाळत नसल्याचे FSSAI च्या निदर्शनास आले आहे..कंपन्यांना स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेशFSSAI ने संबंधित कंपन्यांना तातडीने नियमांचे पालन करण्यास सांगितले आहे. तसेच अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा, 2006 तसेच त्याअंतर्गत करण्यात आलेले नियम व विनियम यानुसार त्यांच्याविरोधात कारवाई का करण्यात येऊ नये, याबाबत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या कारवाईमुळे मद्यपेयांच्या उत्पादन आणि लेबलिंग प्रक्रियेत नियमांचे काटेकोर पालन करण्यावर भर दिला जाणार असून, ग्राहकांची दिशाभूल होऊ नये यासाठी FSSAI अधिक कठोर भूमिका घेत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.