Video: खड्ड्यात अडकलेल्या ट्रकची अशी झाली अवस्था...

नवी दिल्लीः एक ट्रक खड्ड्यात अडकला होता. त्याला बाहेर काढण्यासाठी दुसऱया वाहनाची मदत घेण्यात आली. पण, ट्रकला बाहेर काढताना त्याची बिकट अवस्था झाल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

ट्रकचा व्हिडिओ पाहून नेटिझन्सला हसू आवरेनासे होत आहे. व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये पाहायला मिळते की, एक ट्रक रस्त्यात अडकलेला आहे. अनेकदा प्रयत्न करूनही तो बाहेर निघत नव्हता. अखेर त्याला बाहेर काढण्यासाठी दुसऱया वाहनाची मदत घेण्यात आली. अडकलेल्या ट्रकला दोराने बांधून बाहेर ओढत असताना ट्रकचा पुढचा भाग निघून बाहेर पडला.

THAT could be an issue. pic.twitter.com/0fM952QyDo

— Fred Schultz (@fred035schultz) September 16, 2020