Video: पापा की परी रिल्स बनवायला गेली अन् फजिती झाली; पाहा व्हिडीओ

आजकाल लोक इंटरनेटवर व्हायरल होण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे व्हिडिओ शेअर करत असतात. आजच्या तरुणाईमध्ये रिल्स व्हायरल करण्याची क्रेझ आहे. परंतु हे व्हिडीओ करत असताना अनेकवेळा छोटेमोठे अपघात घडत असतात. त्यामुळे रिल्स बनवणाराची चांगलीच फजिती होते. मोबाईलवरून रिल्स बनवणाऱ्या एका मुलीचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. (Funny Video of Girl Making Reels on Mobile going Viral on Social Media)

हेही वाचा: Video: शिक्षिकेची बदली झाल्याने विद्यार्थ्यांना अश्रू अनावर

व्हिडिओमध्ये तुम्हाला एक मुलगी दिसेल. ती इंस्टाग्राम रिल्स बनवण्याचा प्रयत्न करत असतानाच या मुलीसोबत असे काही घडते, की तिची फजिती होते. व्हिडिओमध्ये एक मुलगी पाणी वाहत असलेल्या एका ठिकाणी रिल बनवायला जाते. मुलगी मोबाईलचा कॅमेरा ऑन करून स्टँडमध्ये ठेवते आणि मागे वळून नाचू लागते. दरम्यान, तिचा फोन पाण्यात पडतो. परंतु पाठमोरी नाचत असलेल्या मुलीला हा प्रकार लक्षात येत नाही. ज्यावेळी ती तिची स्टेप संपवते तेव्हा तिच्या लक्षात येते की तिथं मोबाईल स्टँड नाही. मग ती बाजूला पाहते तेव्हा तिच्या लक्षात येतं की तिचा मोबाईल पाण्यात पडला आहे.

हेही वाचा: लाटांवर तरंगता येणारा पूल पाहिलात का? Video Viral

लाखो लोकांनी पाहिला व्हिडिओ -

इन्स्टाग्रामवर असे अनेक व्हिडिओ तुम्हाला पाहायला मिळतील, ज्यामध्ये व्हिडिओ बनवण्याच्या प्रक्रियेत चोर लोकांचे मोबाईल हिसकावून घेतात. _mobile_photography_नावाच्या अकाऊंटवरून हा व्हिडिओ इन्स्टाग्रामवर शेअर करण्यात आला आहे. आतापर्यंत लाखो लोकांनी हा व्हिडिओ पाहिला आहे.