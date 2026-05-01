Ayodhya: श्रीराम जन्मभूमीतील शिवमंदिरावर CM योगींच्या हस्ते 'धर्म ध्वजारोहण'; काय आहे ऐतिहासिक संदर्भ ?

अयोध्येतील श्रीराम जन्मभूमी मंदिर संकुलात आज एका ऐतिहासिक अध्यायाची भर पडली. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी संकुलातील शिवमंदिराच्या शिखरावर वैदिक मंत्रोच्चारांच्या जयघोषात 'धर्म ध्वजारोहण' केले. यावेळी त्यांनी भगवान शिव आणि प्रभू श्रीरामललाची विशेष पूजा आणि आरती करून देशाला सनातन एकतेचा संदेश दिला.अयोध्येत आयोजित या सोहळ्यात मुख्यमंत्र्यांनी राम मंदिर आंदोलनाचा ५०० वर्षांचा संघर्ष आणि आधुनिक अयोध्येच्या वैभवावर भाष्य केले.."राम आणि शिव: भारताच्या अखंडतेचे प्रतीक"मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी शिव आणि रामाच्या अद्वैतावर भर दिला. ते म्हणाले, "प्रभू श्रीराम उत्तर आणि दक्षिण भारताला जोडतात, श्रीकृष्ण पूर्व आणि पश्चिम भारताला जोडतात, तर भगवान शिव १२ ज्योतिर्लिंगांच्या माध्यमातून संपूर्ण देशाला एका सूत्रात बांधतात."जिथे अयोध्या आणि राम आहेत, तिथे विजय निश्चित आहे. ५०० वर्षांच्या संघर्षानंतर मिळालेले हे यश सनातन समाजाच्या धैर्याचे प्रतीक आहे. लंका विजयापूर्वी प्रभू रामांनी रामेश्वरम येथे भगवान शिवाची आराधना केली होती. आज राम मंदिर संकुलातील शिवमंदिरावर फडकावलेला भगवा ध्वज याच आध्यात्मिक शक्तीचे प्रतीक आहे..जातीपातीच्या भिंती तोडण्याचे आवाहनमुख्यमंत्र्यांनी समाजाला सावध करताना एकतेचा मंत्र दिला, "महापुरुषांना जातीच्या आधारावर वाटू नका. समाजाला विभागणे हा देशद्रोहासारखाच अपराध आहे."मध्यकाळात आपण विखुरलेले होतो म्हणून बाह्य शक्तींनी आपला फायदा उठवला. आज १४० कोटी भारतीयांनी एकत्र येऊन पुढे जाण्याची गरज आहे.श्रीराम यंत्राची स्थापना आणि प्रगती.मुख्यमंत्र्यांनी राम मंदिराच्या प्रवासातील महत्त्वाच्या टप्प्यांची आठवण करून दिली:५ ऑगस्ट २०२०: पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते भूमीपूजन.२२ जानेवारी २०२४: रामललाची प्राणप्रतिष्ठा.१९ मार्च २०२६: भारताच्या राष्ट्रपतींच्या हस्ते मंदिरात 'श्रीराम यंत्राची' विधीवत स्थापना करण्यात आली..नव्या अयोध्येचे त्रेतायुगीन वैभवयोगी आदित्यनाथ म्हणाले की, आजची अयोध्या पाहताना 'त्रेतायुगाची' आठवण येते. हे डबल इंजिन सरकार आणि रामभक्तांच्या ५०० वर्षांच्या बलिदानाचे फळ आहे. आरएसएस (RSS), विश्व हिंदू परिषद आणि अशोक सिंघल यांच्या योगदानाचा उल्लेख करत त्यांनी सांगितले की, या आंदोलनाने भाषा, क्षेत्र आणि जातीच्या भिंती तोडून देशाला एकत्र आणले.महत्त्वाची उपस्थितीया सोहळ्याचे संचालन श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टचे सरचिटणीस चंपत राय यांनी केले. यावेळी कृषी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, महापौर गिरीश पती त्रिपाठी आणि अनेक आमदार व लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.