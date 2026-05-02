Toll Free Expressway: 'या' एक्सप्रेसवेवर १५ दिवस 'टोल फ्री' प्रवास! मुख्यमंत्र्यांचे जनतेला मोठे गिफ्ट; पर्यटनाला मिळणार बुस्ट

उत्तर प्रदेश सरकारने गंगा एक्सप्रेसवेच्या उद्घाटनानिमित्त राज्यातील जनतेला एक मोठे गिफ्ट दिले आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सूचनेनुसार, या एक्सप्रेसवेवर व्यावसायिक कामकाज सुरू झाल्यापासून पहिले १५ दिवस कोणताही टोल टॅक्स (Toll-Free) आकारला जाणार नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरणाने (UPEIDA) यासंदर्भात अधिकृत आदेश जारी केले आहेत. या निर्णयाचे मुख्य पैलू खालीलप्रमाणे आहेत:.Ganga Expressway: गंगा एक्सप्रेसवेने धार्मिक पर्यटन सुस्साट! 5 तीर्थक्षेत्रं झाली थेट कनेक्ट, मोडला प्रवासाचा विक्रम.टोल माफीचा उद्देश: अधिक लोकांनी या अत्याधुनिक पायाभूत सुविधांचा अनुभव घ्यावा आणि प्रवासाचा वेळ वाचवण्यासाठी या मार्गाचा वापर करावा, यासाठी ही सूट देण्यात आली आहे.या निर्णयामुळे तीर्थक्षेत्रांना जाणाऱ्या भाविकांची संख्या वाढेल आणि एक्सप्रेसवेच्या गुणवत्तेबद्दल लोकांचा विश्वास अधिक दृढ होईल, अशी सरकारला अपेक्षा आहे.या १५ दिवसांच्या कालावधीत सर्व प्रकारच्या वाहनांना टोलमधून पूर्ण सूट असेल..पीपीपी (PPP) मॉडेल आणि कंपन्यांना सूचना हा एक्सप्रेसवे 'डिझाइन, बिल्ड, फायनान्स, ऑपरेट आणि ट्रान्सफर' (DBFOT) तत्त्वावर विकसित केला आहे. यूपीडा ने आयआरबी (IRB) इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि अदानी इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपन्यांना १५ दिवस टोल वसुली रोखण्याचे निर्देश दिले आहेत.या १५ दिवसांच्या काळात होणाऱ्या टोल महसुलाच्या नुकसानाची भरपाई राज्य सरकार किंवा यूपीडा कराराप्रमाणे कंपन्यांना करेल. या कंपन्यांना पुढील २७ वर्षांसाठी टोल वसुलीचे अधिकार देण्यात आले आहेत..नागपूर-रत्नागिरी, पुणे-बंगळूर महामार्गांना जोडणाऱ्या पेठ -सांगली हायवेचे काम अखेर सुरू, शेतकऱ्यांचा टोलसाठी जागा देण्यास नकार.सुरक्षा आणि सुविधांशी तडजोड नाहीटोल फ्री कालावधी असला तरी, प्रवाशांच्या सुरक्षेत कोणतीही कपात केली जाणार नाही. ट्रॅफिक व्यवस्थापन आणि अपघात रोखण्यासाठी सुरक्षा पथके तैनात राहतील. हायवेवरील प्रसाधनगृहे, पिण्याचे पाणी आणि विश्रांतीची ठिकाणे पूर्णपणे कार्यान्वित राहतील..यूपीच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी गतीमेरठपासून प्रयागराजपर्यंत १२ जिल्ह्यांना जोडणारा हा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेशातील सर्वात लांब रस्ता मार्ग आहे. यामुळे व्यापार, गुंतवणूक आणि प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटीला मोठे प्रोत्साहन मिळेल. केवळ ६ तासांत मेरठहून प्रयागराजला पोहोचता येणार असल्याने, हा मार्ग राज्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी 'गेम चेंजर' ठरणार आहे. ही घोषणा "पब्लिक-फर्स्ट" दृष्टिकोनाचे उत्तम उदाहरण मानली जात आहे.