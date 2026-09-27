देश

गंगोत्री-गोमुख ट्रेकवेळी भूस्खलन, महाराष्ट्रातील व्यापाऱ्याचा दरीत पडून बेपत्ता

Businessman Missing Gomukh Trek रायगडच्या कर्जत शहरातील व्यापारी रामकुमार हनुमान गुप्ता हे गंगोत्री-गोमुख ट्रेकवेळी सुमारे १३० मीटर खोल दरीत पडले. त्यांचा शोध एसडीआरएफकडून घेतला जात आहे.
Businessman Missing Gomukh Trek

Businessman Missing Gomukh Trek

Esakal

सूरज यादव
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उत्तराखंडमधील गंगोत्री–गोमुख ट्रेकदरम्यान खोल दरीत कोसळून रायगडमधील ६५ वर्षीय व्यापारी बेपत्ता झाले आहेत. रायगडच्या कर्जत शहरातील व्यापारी रामकुमार हनुमान गुप्ता हे सुमारे १३० मीटर खोल दरीत पडले. दरीत एसडीआरएफसह स्थानिक यंत्रणांकडून शोध सुरू आहे. मात्र प्रतिकूल हवामानामुळे बचावकार्यात अडथळे निर्माण होत आहेत.

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SDRF rescue operation
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