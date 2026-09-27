गंगोत्री-गोमुख ट्रेकवेळी भूस्खलन, महाराष्ट्रातील व्यापाऱ्याचा दरीत पडून बेपत्ता

उत्तराखंडमधील गंगोत्री–गोमुख ट्रेकदरम्यान खोल दरीत कोसळून रायगडमधील ६५ वर्षीय व्यापारी बेपत्ता झाले आहेत. रायगडच्या कर्जत शहरातील व्यापारी रामकुमार हनुमान गुप्ता हे सुमारे १३० मीटर खोल दरीत पडले. दरीत एसडीआरएफसह स्थानिक यंत्रणांकडून शोध सुरू आहे. मात्र प्रतिकूल हवामानामुळे बचावकार्यात अडथळे निर्माण होत आहेत..रामकुमार गुप्ता हे मुलगा अमित गुप्ता, शिवसेवक गुप्ता आणि मित्रांसोबत २५ सप्टेंबरला गंगोत्रीहून गोमुखच्या दिशेने ट्रेकसाठी निघाले होते. सायंकाळी चारच्या सुमारास चिरबासानंतर कांचीधांग परिसरात अचानक भूस्खलन झाले. यावेळी गुप्ता यांचा तोल जाऊन ते खोल दरीत कोसळल्याचे सांगण्यात येत आहे..Ashutosh Ranka Detained : गुवाहाटीत आशुतोष रांका ताब्यात; हिमंता बिस्वा सरमांवर अभिजीत दीपकेंचा गंभीर आरोप, दिला मोठा इशारा.घटनेची माहिती मिळताच उत्तरकाशी जिल्हा प्रशासनाने बचावकार्य सुरू केले. एसडीआरएफ, पोलीस, वन विभाग आणि स्थानिक बचाव पथकातील सुमारे १८ जण घटनास्थळी शोधमोहीम राबवत आहेत. दरीचा परिसर अत्यंत अवघड असल्याने पथकाला मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे..सध्या या भागात पाऊस, धुके आणि हिमवृष्टी सुरू आहे. कमी दृश्यमानता तसेच बर्फाच्छादित परिसरामुळे शोधमोहीम प्रभावित झाली आहे. उत्तरकाशी, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ आणि हेमकुंड साहिब परिसरासह भारत-तिबेट सीमेवरील नेलांग व्हॅलीमध्येही जोरदार हिमवृष्टी होत आहे. उंच भागांसाठी हवामान विभागाने सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. दरम्यान, गुप्ता बेपत्ता झाल्याची माहिती कर्जत शहरात समोर आल्यानंतर व्यापारी आणि सामाजिक क्षेत्रातून चिंता व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.