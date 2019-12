मराठमोठ्या नरवणेंनी स्वीकारला लष्करप्रमुख म्हणून पदभार

नवी दिल्ली : लष्कराचे उपप्रमुख असलेल्या मराठमोठ्या लेफ्टनंट जनरल मनोज मुकुंद (एम. एम.) नरवणे यांनी आज (मंगळवार) लष्करप्रमुख म्हणून पदभार स्वीकारला. माजी लष्करप्रमुख जनरल बिपीन रावत हे आज निवृत्त झाले असून, त्यांना सरसेनाध्यक्ष म्हणून जबाबदारी स्वीकारली आहे.

लेफ्टनंट जनरल नरवणे लष्कराचे स्वातंत्र्यानंतरचे 28वे प्रमुख आहेत. लष्कराच्या उपप्रमुखपदी नियुक्ती होण्यापूर्वी लेफ्टनंट जनरल नरवणे हे पूर्व विभागाचे प्रमुख होते. चीनबरोबरच्या सुमारे चार हजार किलोमीटर लांबीच्या सीमेच्या रक्षणाची जबाबदारी पूर्व विभागावर आहे. आपल्या 37 वर्षांच्या सेवेत लेफ्टनंट जनरल नरवणे यांनी अनेक महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळल्या आहेत.

