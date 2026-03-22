Crime: धक्कादायक! भजी बनवण्यावरून २ बहिणींमध्ये वाद; एकीचं डोकंच फिरलं, संतापात नको ते कृत्य केलं, पालकांना मोठा धक्का

उत्तर प्रदेशातील मेरठमध्ये एक हृदयद्रावक घटना घडली आहे. जिथे उपवासाच्या जेवणासाठी भजी बनवण्यावरून दोन बहिणींमध्ये वाद झाला. रागाच्या भरात धाकटी बहीण लक्ष्मीने सल्फसच्या गोळ्या खाल्ल्या आणि उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला. ही घटना परीक्षितगड पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील एछीखुर्द गावात घडली. कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. आई मजूर म्हणून काम करते आणि भाऊ नोएडामध्ये नोकरी करतो..मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना मेरठ जिल्ह्यातील परीक्षितगड पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील एछिखुर्द गावात घडली. कुटुंबीयांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भजी बनवत असताना दोन बहिणींमध्ये भांडण झाले. या वादादरम्यान एका बहिणीने विषारी पदार्थ सेवन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. तिची प्रकृती खालावल्यावर तिला वैद्यकीय महाविद्यालयात नेण्यात आले. जिथे उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला..मृत तरुणीची ओळख लक्ष्मी म्हणून पटली आहे. शनिवारी सकाळी, घरात उपवासादरम्यान भजी बनवण्यावरून लक्ष्मी आणि तिच्या एका बहिणीमध्ये वाद झाला. हा वाद इतका वाढला की, रागाच्या भरात लक्ष्मीने घरात ठेवलेली सल्फस पावडर खाल्ली. त्यानंतर थोड्याच वेळात तिची प्रकृती खालावली आणि तिला उलट्या होऊ लागल्या. हे कळताच तिच्या कुटुंबीयांनी तिला उपचारासाठी एका खाजगी रुग्णालयात दाखल केले. तिची गंभीर अवस्था लक्षात आल्यावर डॉक्टरांनी तिला एका वैद्यकीय महाविद्यालयात पाठवले..मेडिकल कॉलेजमध्ये उपचारादरम्यान लक्ष्मीचा मृत्यू झाला. लक्ष्मीच्या मृत्यूमुळे कुटुंबावर एक मोठे संकट कोसळले आहे. तिचे भावंडं खूप दुःखी आहेत. तिचे वडील सतीश यांचे आधीच निधन झाले आहे, तर तिची आई कविता मजूर म्हणून काम करते. कुटुंबात सात बहिणी आणि एक भाऊ असून, त्यापैकी चौघी विवाहित आहेत. तो भाऊ नोएडा येथील एका कंपनीत काम करतो.