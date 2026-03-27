India Lockdown Strategy : मध्यपूर्वेत तणाव ! भारतात लॉकडाऊन लागणार ? पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी यांचे मोठे विधान

Government Clarifies Rumors on Lockdown : मध्यपूर्वेतील संकटामुळे तेलाच्या किमतींबाबत जगभरात मोठी खळबळ उडाली आहे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी एक्स या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरतेलाच्या किमतींमधील वाढीबाबत अपडेट माहिती दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की, गेल्या एका महिन्याच्या कालावधीत आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत; त्या प्रति बॅरल सुमारे ७० डॉलरवरून वाढून १२२ डॉलरच्या आसपास पोहोचल्या आहेत. परिणामी, जगभरातील ग्राहकांसाठी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये वाढ झाली आहे. आग्नेय आशियाई राष्ट्रांमध्ये किमती सुमारे ३०-५० टक्क्यांनी, उत्तर अमेरिकन देशांमध्ये ३० टक्क्यांनी, युरोपमध्ये २० टक्क्यांनी आणि आफ्रिकन राष्ट्रांमध्ये ५० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. .हरदीप पुरी यांनी सांगितले की, मोदी सरकारसमोर दोन पर्याय उपलब्ध होते, एकतर इतर राष्ट्रांप्रमाणेच भारतीय नागरिकांवर किमतींची मोठी वाढ लादणे किंवा आंतरराष्ट्रीय अस्थिरतेच्या परिणामांपासून भारतीय नागरिकांचे रक्षण करण्यासाठी आर्थिक बोजा स्वतः उचलणे. त्यांनी पुढे नमूद केले की, रशिया-युक्रेन संघर्ष सुरू झाल्यापासून गेल्या चार वर्षांत आपल्या सरकारने जो दृष्टिकोन कायम ठेवला आहे, त्याचे पालन करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा एकदा भारतीय नागरिकांचे हित जपण्यासाठी हा आर्थिक बोजा स्वतः स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे..केंद्रीय मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पेट्रोल आणि डिझेलचे दर गगनाला भिडले असतानाच्या या काळात तेल कंपन्यांना होणारे मोठे नुकसान भरून काढण्यासाठी सरकारने आपल्या स्वतःच्या महसुलात मोठी कपात केली आहे. याव्यतिरिक्त, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये झालेल्या प्रचंड वाढीच्या पार्श्वभूमीवर, इंधनाच्या निर्यातीवर कर लादण्यात आला आहे. परिणामी, इतर राष्ट्रांना इंधनाची निर्यात करणाऱ्या कोणत्याही तेल शुद्धीकरण कंपनीला हा निर्यात शुल्क भरावा लागेल..Premium|Global energy crisis : 'तापलेल्या' तेलाचे चटके; इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी का रोखली आणि त्याचा तुमच्या खिशावर नेमका काय परिणाम होणार?. लॉकडाऊनबाबत अफवाहरदीप पुरी यांनी पुढे नमूद केले की, जागतिक परिस्थिती अद्यापही अनिश्चित आहे आणि सरकार ऊर्जा, पुरवठा साखळी (Supply Chains) आणि अत्यावश्यक वस्तूंच्या संदर्भातील परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून आहे. पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली, सरकार हे सुनिश्चित करत आहे की, देशांतर्गत इंधन, ऊर्जा आणि इतर अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरवठा कोणत्याही अडथळ्याशिवाय अविरतपणे सुरू राहील. उद्भवू शकणाऱ्या कोणत्याही संभाव्य आव्हानाचा सामना करण्यासाठी आम्ही पूर्णपणे सज्ज आहोत. .हरदीप पुरी म्हणाले की, जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात भारताने यापूर्वीही आपली लवचिकता आणि कणखरपणा सिद्ध केला आहे; आणि भविष्यातही आम्ही वेळेवर, सक्रिय आणि समन्वित उपाययोजना करत राहू. लॉकडाऊनबाबत सध्या पसरत असलेल्या अफवा पूर्णपणे निराधार आहेत. मला हे स्पष्ट करायचे आहे की, सध्या सरकारी पातळीवर अशा कोणत्याही प्रस्तावाचा विचार सुरू नाही. अशा नाजूक प्रसंगी, आपण सर्वांनी शांत, जबाबदार आणि एकजूट राहणे अत्यंत आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत, अफवा पसरवणे आणि विनाकारण भीतीचे वातावरण निर्माण करणे हे बेजबाबदारपणाचे आणि हानिकारक आहे.