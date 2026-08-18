Gold price prediction : सोने पुन्हा दोन लाखांवर जाणार? तज्ज्ञांनी व्यक्त केला अंदाज, चांदी दर नवा उच्चांक गाठणार

Silver price forecast : गेल्या २४ तासांत सोन्या-चांदीच्या दरात तेजी कायम राहिली आहे. अमेरिकेतील व्याजदरांबाबत नरमाईची शक्यता, डॉलरची घसरण आणि जागतिक पातळीवरील अनिश्चिततेमुळे सोन्याच्या दरात वाढ होताना पहायला मिळत आहे. शेअर बाजाराला सुरूवात होताच २४ कॅरेट सोन्याचा दर १० ग्रॅममागे १ लाख ५६ हजार रुपयांवर पोहोचला आहे. तर चांदीचा दर प्रतिकिलो २ लाख ३९ हजार रुपयांच्या जवळ पोहोचला आहे..आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोमवारी सोन्याच्या दरात जवळपास एक टक्क्याची वाढ झाली. त्यानंतर मंगळवारीही सोन्याच्या दरात वाढ कायम दिसून येत आहे. चांदीच्या दरातही वाढ होताना पहायला मिळत आहे. अमेरिकेतील महागाई आणि रोजगाराशी संबंधित काही आकडेवारीनंतर फेडरल रिझर्व्हकडून व्याजदरांबाबत नरम भूमिका घेतली जाऊ शकते, अशी अपेक्षा वाढली आहे..गुंतवणूकदारांचा कल सोन्याकडे वाढला आहे. डॉलर घसरत असल्याने इतर चलनांमध्ये सोन्याची खरेदी तुलनेने स्वस्त होते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. सोन्या-चांदीच्या दरासाठी आगामी काळात अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. व्याजदर कपातीची शक्यता वाढली, तर सोन्याच्या दरात आणखी वाढ होऊ शकते.जागतिक पातळीवरील भू-राजकीय तणाव कायम राहिल्यासही सोन्याकडे सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून पाहिले जाऊ शकते. त्यामुळे सोन्याच्या दरात आणखी वाढ होण्याची शक्यता बाजारातील तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत..Gold Silver News : सोने चांदी आणखी उतरणार? महिन्याची सुरूवात दरातील घसरणीने, जाणून घ्या आठवड्यातील दर.मात्र, डॉलरमध्ये अचानक मजबुती आली किंवा अमेरिकेच्या व्याजदरांबाबत अपेक्षेच्या विरोधात निर्णय झाला, तर सोन्या-चांदीच्या दरावर दबाव येऊ शकतो. त्यामुळे आगामी काही दिवसांत दरात चढ-उतार कायम राहण्याची शक्यता आहे.चांदीच्या दरातही तेजी...औद्योगिक मागणी आणि गुंतवणुकीची मागणी या दोन्हीमुळे चांदीच्या दरालाही आधार मिळत आहे. त्यामुळे सोन्यासोबत चांदीच्या दरातही तेजी कायम राहण्याची शक्यता आहे. मात्र, चांदीमध्ये सोन्याच्या तुलनेत अधिक चढ-उतार होऊ शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.