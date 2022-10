Diwali Gifts: १ लाख रोख, सोनं-चांदीचं वाटप आणि...; मंत्र्याकडून नगरसेवकांना 'तगडं' दिवाळं गिफ्ट

By

बंगळुरु : आपल्या मतदारसंघातील नव्यानं निवडून आलेल्या ग्रामपंचायत सदस्य आणि नगरसेवकांना महागडी गिफ्ट्स दिल्यानं कर्नाटकचे पर्यटन मंत्री आनंद सिंह चर्चेत आले आहेत. यामुळं वाद निर्माण होण्याची आणि त्यांना चौकशीला सामोर जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. (gold silver 1 lakh cash Karnataka minister in hot water for costly gifts to civic body members)

मंत्री आनंद सिंह यांनी आपल्या मतदारसंघात नव्यानं निवडून आलेल्या सदस्यांना दोन प्रकारच्या गिफ्टचं बॉक्सचे वाटप केलं आहे. यांपैकी एक बॉक्स नगरसेवकांसाठी तर दुसरा बॉक्स ग्रामपंचायत सदस्यांसाठी होता.

महानगरपालिकेतील नगरसेवकाला जो बॉक्स देण्यात आला त्यामध्ये १ लाख रुपये रोख, १४४ ग्रॅम सोनं, १ किलो चांदी, सिल्क साडी, धोतर आणि ड्राय फ्रूटचा बॉक्स असा जिन्नस या बॉक्समध्ये आहे. तर ग्राम पंचायत सदस्यासाठी नगरसेवकांपेक्षा थोडी कमी रोख रक्कम, सोनं नाही पण इतर सर्व वस्तू देण्यात आल्या आहेत.