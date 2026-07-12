Gold Silver Price : सोने-चांदी झाले स्वस्त; एका दिवसात सोने ५ हजारने तर चांदी ४ हजार ९०० रुपयांनी घसरली

Silver Gold Rate India : सोने-चांदी खरेदी करणाऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी सराफा बाजारात सोने आणि चांदीच्या दरात घसरण झाली. २४ कॅरेट सोन्याच्या १० तोळ्यांच्या दरात तब्बल ४ हजार ९०० रुपयांची घट झाली, तर चांदीही प्रति किलो ५ हजार रुपयांनी स्वस्त झाली. त्यामुळे दागिन्यातील गुंतवणुकीसाठी सोने-चांदी खरेदी करणाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे..आज २४ कॅरेट सोन्याचा १० ग्रॅमचा दर १ लाख ४४ हजार ३३० रुपये इतका आहे. १ ग्रॅम सोन्याचा दर १४ हजार ४३३ रुपये, ८ ग्रॅमचा १ लाख १५ हजार ४६४ रुपये नोंदवला गेला आहे. २२ कॅरेट सोन्याचा १ ग्रॅमचा दर १३ हजार २३० रुपये, ८ ग्रॅमचा १ लाख ०५ हजार ८४० रुपये, १० ग्रॅमचा १ लाख ३२ हजार ३०० रुपये दर आहे..१८ कॅरेट सोन्याचा १ ग्रॅमचा दर १० हजार ८२५ रुपये, ८ ग्रॅमचा ८६ हजार ६०० रुपये, १० ग्रॅमचा १ लाख ०८ हजार २५० असा दर आहे. मुंबई, पुणे आणि दिल्ली या प्रमुख सराफा बाजारांमध्येही सोन्याच्या दरात घसरण झाली आहे..Gold Price Drop in May : मे महिन्यात सोने स्वस्त, लग्नसराईत दिलासा!; ५ महिन्यात सोन्यात तब्बल ४० हजारांची घसरण.चांदीच्या दरातही मोठी घसरण झाली आहे. आज १ ग्रॅम चांदीचा दर २३५ रुपये, ८ ग्रॅमचा १ हजार ८८० रुपये, १० ग्रॅमचा २ हजार ३५० रुपये, १०० ग्रॅमचा २३ हजार ५०० रुपये आणि १ किलो चांदीचा दर २ लाख ३५ हजार ००० रुपये इतका आहे. तज्ज्ञांच्या मते, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडी लक्षात घेता येत्या काही दिवसांत चांदीच्या दरात आणखी चढ-उतार होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.