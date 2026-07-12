देश

Gold Silver Price : सोने-चांदी झाले स्वस्त; एका दिवसात सोने ५ हजारने तर चांदी ४ हजार ९०० रुपयांनी घसरली

Gold and Silver Prices : सराफा बाजारात सोने आणि चांदीच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. एका दिवसात सोन्याचा भाव तब्बल ५ हजार रुपयांनी, तर चांदीचा दर ४ हजार ९०० रुपयांनी कमी झाला. जाणून घ्या आजचे ताजे दर.
Gold Silver Price down

Gold Silver Price down

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Silver Gold Rate India : सोने-चांदी खरेदी करणाऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी सराफा बाजारात सोने आणि चांदीच्या दरात घसरण झाली. २४ कॅरेट सोन्याच्या १० तोळ्यांच्या दरात तब्बल ४ हजार ९०० रुपयांची घट झाली, तर चांदीही प्रति किलो ५ हजार रुपयांनी स्वस्त झाली. त्यामुळे दागिन्यातील गुंतवणुकीसाठी सोने-चांदी खरेदी करणाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

Loading content, please wait...
Gold Rate
Silver Rate
gold
Silver
silver jewelry
gold and silver
gold rates in india
Silver jewelry demand
current gold rates in India
gold and silver price comparison