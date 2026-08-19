Gold Silver Price Today : शेअर बाजार सुरू होताच सोने-चांदीच्या दरात घसरण; कालच्या तुलनेत किती बदल?

Gold Silver Rate Maharashtra : गेल्या काही दिवसांपासून चढ-उतार सुरू असलेल्या सोने-चांदीच्या दरात आज, १९ ऑगस्टला घसरण दिसून आली आहे. २४ कॅरेट सोन्याचा दर आज १ लाख ५४ हजार ५७० रुपये प्रति १० ग्रॅम आहे. काल, १८ ऑगस्टला हा दर सुमारे १ लाख ५५ हजार ५२० रुपये होता. म्हणजेच सोन्याच्या दरात ९५० रुपयांची घट झाली आहे..२२ कॅरेट सोन्याचा दरही आज १ लाख ४१ हजार ६८९ रुपये प्रति १० ग्रॅम आहे. मुंबईत आज २४ कॅरेट सोन्याचा दर १ लाख ५४ हजार २९० रुपये, तर २२ कॅरेट सोन्याचा दर १ लाख ४१ हजार ४३३ रुपये आहे..चांदीच्या दरातही घसरण झाली आहे. १८ ऑगस्टला IBJA च्या आकडेवारीनुसार ९९९ शुद्धतेच्या चांदीचा दर २ लाख ३३ हजार ७२२ रुपये प्रति किलो होता. आज राष्ट्रीय बाजारात तो सुमारे २ लाख ३२ हजार २८० रुपये आहे. म्हणजेच चांदी सुमारे १,४४२ रुपयांनी स्वस्त झाली आहे..Gold Silver News : सोने चांदी आणखी उतरणार? महिन्याची सुरूवात दरातील घसरणीने, जाणून घ्या आठवड्यातील दर.जागतिक बाजारातही १९ ऑगस्टला सोन्याच्या दरात किरकोळ सुधारणा झाली; मात्र आदल्या दिवशी झालेल्या मोठ्या घसरणीमुळे बाजारातील अस्थिरता कायम आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.