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Gold Silver Price Today : शेअर बाजार सुरू होताच सोने-चांदीच्या दरात घसरण; कालच्या तुलनेत किती बदल?

Gold Rate India Today : १९ ऑगस्टला शेअर बाजार सुरू होताच सोने-चांदीच्या दरात घसरण झाली. कालच्या तुलनेत आज सोन्या-चांदीच्या भावात किती बदल झाला, जाणून घ्या.
Gold Silver Rate Today

Gold Silver Price Today

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Gold Silver Rate Maharashtra : गेल्या काही दिवसांपासून चढ-उतार सुरू असलेल्या सोने-चांदीच्या दरात आज, १९ ऑगस्टला घसरण दिसून आली आहे. २४ कॅरेट सोन्याचा दर आज १ लाख ५४ हजार ५७० रुपये प्रति १० ग्रॅम आहे. काल, १८ ऑगस्टला हा दर सुमारे १ लाख ५५ हजार ५२० रुपये होता. म्हणजेच सोन्याच्या दरात ९५० रुपयांची घट झाली आहे.

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