NEET Exam: ‘नीट’ परीक्षेसाठी आता हवाई दलाची मदत; उच्चस्तरीय बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय, संरक्षण यंत्रणा तैनात

नवी दिल्ली : नीट प्रश्नपत्रिका फुटीच्या मुद्द्यावर विरोधकांनी केंद्र सरकारला चांगलेच धारेवर धरल्यानंतर सरकारने आता फेरपरीक्षेच्या आयोजनासाठी संरक्षण दलांची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान कार्यालयातील (पीएमओ) अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत गुरुवारी उच्चस्तरीय बैठक पार पडली, त्यात याबाबत चर्चा होऊन निर्णय झाला. .संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या निवासस्थानी झालेल्या या बैठकीत प्रश्नपत्रिका फुटीसह आगामी काळात आयोजित केल्या जाणाऱ्या फेरपरीक्षेच्या अनुषंगाने चर्चा झाली. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान, दूरसंचारमंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या पुढाकाराने आयोजित करण्यात आलेल्या या बैठकीत राष्ट्रीय चाचणी संस्थेचे प्रमुख अभिषेक सिंह यांना पाचारण करण्यात आले होते..२१ जूनला होणारी 'नीट'ची फेरपरीक्षा पारदर्शक, सुरक्षित आणि योग्य रीतीने पार पाडण्यासाठी सरकारने संरक्षण दलांची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशातील सर्व परीक्षा केंद्रांवर प्रश्नपत्रिका सुरक्षितपणे पोहोचविण्यासाठी हवाई दलाची मदत घेतली जाणार असल्याची माहिती प्रधान यांनी दिली आहे. प्रश्नपत्रिका फुटीनंतर केंद्र सरकारवर टीका होत आहे. या पार्श्वभूमीवर गृह आणि संरक्षण यंत्रणांनी या परीक्षेच्या आयोजनात लक्ष घातले आहे..प्रश्नपत्रिका फुटल्याने यंदाची 'नीट'ची परीक्षा रद्द करण्यात आली होती. या परीक्षेसाठी घेण्यात आलेल्या शुल्क परतफेडीसाठी बँक खात्याचा तपशील देण्याचा कालावधी २२ जूनपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. प्रश्नपत्रिका फुटीच्या संदर्भात 'सीबीआय'ने आतापर्यंत १३ लोकांना अटक केली असून त्यातील बहुतांश जण महाराष्ट्रातील आहेत. २१ जून रोजी होणारी ''नीट'' ची फेरपरीक्षा काटेकोरपणे पारदर्शकता ठेवत पार पाडण्याचे निर्देश सरकारने दिले आहेत.