Amit Shah: गृहमंत्री अमित शाह राज्यसभेत मांडणार ऐतिहासिक विधेयक; 'वंदे मातरम्'चा अपमान केल्यास काय शिक्षा होणार?

Vande Mataram protection bill explained: संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनामध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह एक ऐतिहासिक विधेयक आणण्याच्या तयारीत आहेत. या विधेयकामध्ये 'वंदे मातरम्' गायनाच्या बाबतीत नियमावली करण्यात आलेली आहे. या गीताचा अवमान करणे हा देखील एक कायदेशीर गुन्हा मानला जाणार आहे. .२० जुलैपासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनात अनेक महत्त्वाची विधेयकं मांडली जाणार असली, तरी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे 'वंदे मातरम् विधेयक' सर्वात आधी राज्यसभेत सादर करतील. सरकार याद्वारे 'द प्रिव्हेन्शन ऑफ इन्सल्ट्स टू नॅशनल ऑनर्स (अमेंडमेंट) बिल, २०२६' मांडणार आहेत..Hockey : सलिमा टेटेच्या नेतृत्वाखाली भारत वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी सज्ज! महाराष्ट्राची ऋतुजा पिसाळचीही निवड; २० खेळाडूंची नावं जाहीर.हे विधेयक मंजूर झाल्यास, ज्याप्रमाणे राष्ट्रगीत 'जन गण मन'च्या गायनात अडथळा आणणे किंवा त्याचा अपमान करणे हा दंडनीय गुन्हा आहे, त्याच धर्तीवर आता राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम'चा अपमान करणाऱ्यांवर किंवा त्याच्या गायनात जाणीवपूर्वक अडथळा आणणाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे..सध्याच्या मूळ कायद्यात केवळ 'जन गण मन' या राष्ट्रगीताचा अपमान झाल्यासच शिक्षेची तरतूद आहे, परंतु नव्या दुरुस्तीमुळे आता 'वंदे मातरम'चा देखील याच कायदेशीर संरक्षणाच्या कक्षेत समावेश केला जाईल.या विधेयकासोबत जारी केलेल्या उद्देशांनुसार, २४ जानेवारी १९५० रोजी संविधान सभेच्या बैठकीत तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी स्पष्ट केले होते की, बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांनी रचलेल्या 'वंदे मातरम' या गीताने भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात ऐतिहासिक भूमिका बजावली आहे, त्यामुळे त्याला 'जन गण मन' इतकाच समान दर्जा आणि सन्मान प्राप्त असेल..Registration Fee: मुंबईत घर, फ्लॅट किंवा जमीन खरेदीचा विचार करताय? रजिस्ट्रेशन फी वाढीबाबत मोठी अपडेट समोर, आता किती पैसे मोजावे लागणार?.प्रस्तावित सुधारणेनुसार, जर कोणत्याही व्यक्तीने जाणीवपूर्वक 'वंदे मातरम'चे गायन थांबवले, त्यात अडथळा आणला किंवा एखाद्या सार्वजनिक सभेत त्याच्या गायनात व्यत्यय आणला, तर त्याच्याविरुद्ध या कायद्यांतर्गत थेट गुन्हेगारी कारवाई केली जाईल. तूर्तास हे एक विधेयक असून, त्याचे कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी त्याला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये बहुमताने मंजूर व्हावे लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.