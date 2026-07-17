देश

Amit Shah: गृहमंत्री अमित शाह राज्यसभेत मांडणार ऐतिहासिक विधेयक; 'वंदे मातरम्'चा अपमान केल्यास काय शिक्षा होणार?

Amit Shah latest Parliament session: २० जुलैपासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनात अनेक महत्त्वाची विधेयकं मांडली जाणार असली, तरी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे 'वंदे मातरम् विधेयक' सर्वात आधी राज्यसभेत सादर करतील.
Amit Shah to introduce Vande Mataram Bill

Amit Shah to introduce Vande Mataram Bill

esakal

संतोष कानडे
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Vande Mataram protection bill explained: संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनामध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह एक ऐतिहासिक विधेयक आणण्याच्या तयारीत आहेत. या विधेयकामध्ये 'वंदे मातरम्' गायनाच्या बाबतीत नियमावली करण्यात आलेली आहे. या गीताचा अवमान करणे हा देखील एक कायदेशीर गुन्हा मानला जाणार आहे.

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