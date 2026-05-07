बहुमत डावलून भाजपला आमंत्रण देत शपथही दिलेली, आता विजयसाठी अट का? राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्न

Questions Raised Over Governor Role in Tamil Nadu अभिनेता ते नेता बनलेल्या विजयच्या मुख्यमंत्री होण्याच्या मार्गात राजभवनातून मोठा ब्रेक लागला आहे. सलग दुसऱ्या दिवशी भेट घेऊन सत्तास्थापनेचा दावा करणाऱ्या विजयला राज्यपालांनी बहुमताचा आकडा घेऊन या असं स्पष्ट सांगितलंय. ११८ आमदारांच्या समर्थनाचं पत्र असल्याशिवाय शपथ देण्यास नकार देण्यात आला आहे. राजभवनाच्या अटीमुळे आता अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत..भारतात याआधीही अनेकदा त्रिशंकू स्थिती निर्माण झाल्यानंतर सत्तास्थापनेचा पेच आणि आघाडी-युतीचं राजकारण झालंय. विरोधात लढलेले पक्ष एकत्र येऊन सत्ता स्थापन केल्याचीही उदाहरणं आहे. मात्र यात असंही एक उदाहरण आहे जिथं राज्यपालांनी पक्षानुसार दुटप्पी धोरणं अवलंबलं. सध्या सर्वात मोठा पक्ष असूनही विजयला सत्तास्थापनेसाठी आधी बहुमताचा आकडा दाखवण्यास सांगितलं जात आहे. मात्र २०१८मद्ये कर्नाटकात अगदी याच्या विरुद्ध भूमिका घेतली गेली होती. .विजय सत्तेपासून दूर राहिला तर कोण मारणार बाजी? स्टालिन फिरवू शकतात गेम, तर राज्यपालांकडे शेवटचा पर्याय.मे २०१८मध्ये कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत भाजपने २२४ पैकी १०४ जागा जिंकल्या होत्या. सर्वात मोठा पक्ष ठरूनही बहुमत गाठता आलं नव्हतं. तर दुसरीकडे काँग्रेस आणि जेडीएसने एकत्र निवडणूक लढवून बहुमत मिळवलं होतं. पण तत्कालीन राज्यपाल वजुभाई वाला यांनी काँग्रेस जेडीएस ऐवजी सर्वात मोठा पक्ष असल्यानं भाजपच्या बीएस येडियुरप्पा यांना सत्तास्थापनेचं निमंत्रण दिलं होतं..येडियुरप्पा यांनी तिसऱ्यांदा शपथही घेतली होती. त्यावेळी शपथविधीच्या आधी येडियुरप्पांकडे बहुमताचा आकडा आहे का? ११२ आमदारांची यादी द्या अशी भूमिका राज्यपालांची नव्हती. याऊलट त्यांना सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्यासाठी वेळ दिला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर बहुमत सिद्ध करण्याची वेळ आली तेव्हा बहुमताअभावी येडियुरप्पा यांना राजीनामा द्यावा लागला आणि काँग्रेस-जेडीएसने सरकार स्थापन केलं होतं..कर्नाटक आणि तामिळनाडुच्या दोन प्रकरणात राज्यपालांची भूमिका वेगवेगळी दिसून येते. येडियुरप्पा प्रकरणी तत्कालीन राज्यपालांनी बहुमताचा आकडा किंवा आमदारांच्या सह्या असलेलं पत्र मागितलं नाही. तर शपथ दिल्यानंतर बहुमत सिद्ध करण्यासाठी वेळ दिला. तर विजयच्या प्रकरणात राज्यपालांनी राजभवनातच ११८ आमदारांच्या सह्यांचं पत्र मागितलं..सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच स्पष्ट केलंय की बहुमताचा निर्णय हा राजभवनात नाही तर विधानसभेत झाला पाहिजे. एस आर बोम्मई विरुद्ध भारत १९९४ प्रकरणी ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. ११ मार्च १९९४ ला सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ न्यायाधीशांच्या पीठाने अनुच्छेद ३५६ नुसार राज्य सरकारांच्या बरखास्तीची मनमानी थांबवत संघीय रचना भक्कम केली. बहुमत विधानसभेतच सिद्ध झालं पाहिजे हे निश्चित केलं..२०१८ मध्ये काँग्रेस-जेडीएसने केलेल्या सत्तास्थापनेच्या दाव्याकडे दुर्लक्ष करत राज्यपालांनी भाजपला निमंत्रण दिलं होतं. आता तामिळनाडुत विजय काँग्रेसच्या पाठिंब्यासह दावा करत आहे तर त्याला आकडे कमी असल्याचं सांगितलं जात आहे..भारताच्या राज्यघटनेनुसार मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती राज्यपाल करतात. सर्वात मोठा पक्ष, आघाडीला संधी दिली जावी आणि त्यानंतर बहुमत सिद्ध केलं जावं अशी परंपरा आहे. पण राज्यपालांच्या विवेकावर सर्व बाबी अवलंबून राहतात. येडियुरप्पा प्रकरणात राज्यपालांनी धोका पत्करून वेळ दिला. तर विजयच्या प्रकरणात अटी पुढे केल्या जात आहेत.