Old Age Pension: वृद्ध नागरिकांना पेन्शन देण्यासाठी सरकार बांधील नाही! सुप्रीम कोर्टाची महत्वाची टिप्पणी

नवी दिल्ली : वृद्ध नागरिकांना पेन्शन देण्यासाठी सरकार बांधिल नाही, असं सुप्रीम कोर्टानं शुक्रवारी स्पष्ट केलं. त्याचबरोबर कुटुंबातील एकापेक्षा अधिक वृद्ध व्यक्तींना पेन्शनचा लाभ देण्याचे आदेश कोर्ट देऊ शकत नाही, असंही सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे.

आंध्र प्रदेश सरकारच्या यासंबंधीच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाली, त्यावर सुनावणीवेळी कोर्टानं हे आदेश दिले आहेत. (govt is not bound to provide pension to old age citizens an important decision of supreme court)