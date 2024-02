पुणे विद्यापीठी चौकाजवळ राजभवन इथं एक कंटनेर पलटी झाला आहे. याचा परिणाम म्हणून बाणेर, औंध रोडवर शनिवारी सकाळीच वाहतूक कोंडी झाली. याभागात सकाळी ऑफिससाठी बाहेर पडलेले लोक आणि शाळेच्या विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांचा मोठा खोळंबा झाला. (pune traffice container overturned at pune university chowk morning traffic jam on baner and aundh road)