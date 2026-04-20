UP Govt Scheme : पशुपालकांनो, सरकार देतंय दरमहा ६००० रुपये! मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश योजनेचा असा घ्या लाभ; जाणून घ्या नियम आणि अटी

उत्तर प्रदेश सरकार 'मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना' अंतर्गत पशुपालकांना आर्थिक मदतीचा हात देत आहे. या योजनेमुळे निराश्रित गाईंचे संरक्षण तर होईलच, पण पशुपालकांना शाश्वत उत्पन्नाचे साधनही मिळणार आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश रस्त्यावरील बेवारस गोवंशांना आश्रय देणे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणे हा आहे..योजनेचे स्वरूप आणि आर्थिक लाभएका गाईच्या संगोपनासाठी सरकार दररोज ५० रुपये देणार आहे. एका गाईमागे महिन्याला १,५०० रुपये मिळतील. एक पशुपालक जास्तीत जास्त ४ गाई पाळू शकतो. म्हणजेच, ४ गाईंचे संगोपन केल्यास त्याला दरमहा ६,००० रुपये आणि वर्षाला ७२,००० रुपये थेट बँक खात्यात मिळतील..कसा मिळेल या योजनेचा लाभ?जर तुम्हाला या योजनेत सहभागी व्हायचे असेल, तर खालील प्रक्रियेचा अवलंब करावा लागेल:१. अर्ज कुठे करावा: इच्छुकांनी आपल्या जवळच्या सरकारी पशुवैद्यकीय रुग्णालयात (Veterinary Hospital) जाऊन अर्ज करावा.२. निवड प्रक्रिया: अर्ज केल्यानंतर अधिकारी तुमच्याकडे गाई ठेवण्यासाठी पुरेशी जागा आणि सोयी आहेत की नाही, याची पाहणी करतील.३. गाईंचे वाटप: कागदपत्रांच्या पडताळणीनंतर, सरकारी गोशाळांमधून तुम्हाला गोवंश सुपूर्द केला जाईल..आवश्यक कागदपत्रेयोजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील कागदपत्रे सोबत ठेवा:ओळखपत्र (आधार कार्ड)बँक पासबुक (पैसे थेट खात्यात जमा होण्यासाठी)पासपोर्ट आकाराचा फोटोचालू मोबाईल नंबर.योजनेचे फायदेनिराश्रित गाईंना आश्रय: रस्त्यावर फिरणाऱ्या गाईंना हक्काचे घर आणि चारा मिळेल.शेतकऱ्यांना जोडधंदा: शेतीसोबतच पशुपालनातून निश्चित मासिक उत्पन्न मिळेल.सेंद्रिय शेतीला चालना: गाईंच्या शेणापासून आणि गोमूत्रापासून खत निर्मिती करून शेतीचा खर्च कमी करता येईल.मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे उत्तर प्रदेशातील ग्रामीण भागात रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होत आहेत.