Union Finance Minister Nirmala Sitharaman : GST परिषदेचा महत्त्वाचा निर्णय! अधिकाऱ्यांचे अटकेचे अधिकार होणार रद्द; लहान व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा, जाणून घ्या 5 मोठे बदल

नवी दिल्ली : देशभरातील व्यापारी, उद्योजक आणि करदात्यांचे लक्ष लागून राहिलेली वस्तू व सेवा कर (GST) परिषदेची ५७ वी बैठक पार पडली. करप्रणाली अधिक सुलभ करण्यासोबतच व्यवसाय करणे सोपे व्हावे, या उद्देशाने ‘GST 2.0’ अंतर्गत अनेक महत्त्वपूर्ण बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. .गेल्या वर्षी GST दरांमध्ये मोठे बदल केल्यानंतर आता GST कायद्यातील काही गुन्हेगारी तरतुदी सौम्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत विविध राज्यांचे मंत्री सहभागी झाले. या बैठकीत करदात्यांना दिलासा देणारे, तसेच करप्रशासन अधिक पारदर्शक करणारे अनेक निर्णय घेण्यात आले..१. GST अधिकाऱ्यांच्या अटकेच्या अधिकारांमध्ये मोठा बदलGST कायद्यातील नऊ गुन्ह्यांमधील गुन्हेगारी स्वरूपाची जबाबदारी पूर्णपणे रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर, आणखी २४ गुन्ह्यांशी संबंधित तरतुदी अधिक सौम्य करण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच फौजदारी खटला दाखल करण्यासाठीची करचोरीची मर्यादा सध्याच्या तुलनेत वाढवून ५ कोटी रुपयांपर्यंत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक करचोरी किंवा बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) प्रकरणांमध्ये आयुक्तांच्या मंजुरीनंतर अधिकाऱ्यांना अटकेचे अधिकार आहेत..Ladki Bahin Yojana Installment Update : लाडक्या बहिणीच्या हप्त्याबाबत महत्त्वाची अपडेट; 'या' महिलांनाच मिळणार 1500 रुपये? योजनेचा पुढील हप्ता हवा असेल तर लगेच करा 'हे' काम.नव्या प्रस्तावानुसार, संबंधित करदाता थकीत कर, व्याज आणि दंड भरत असल्यास अटकेची कारवाई टाळता येणार आहे. त्यामुळे GST अधिकाऱ्यांचा भर प्रामुख्याने कर वसुलीवर राहणार असून, गंभीर प्रकरणांमध्ये कायदेशीर कारवाई संबंधित तपास यंत्रणांकडून केली जाण्याची शक्यता आहे..२. लहान व्यापारी आणि ई-कॉमर्स विक्रेत्यांना दिलासाई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून व्यवसाय करणाऱ्या छोट्या व्यापाऱ्यांसाठीही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अशा विक्रेत्यांना स्वतंत्र कार्यालय किंवा गोदाम उघडण्याची आवश्यकता राहणार नाही. ई-कॉमर्स कंपनीचे गोदामच संबंधित व्यापाऱ्याचे नोंदणीकृत व्यावसायिक ठिकाण म्हणून वापरण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे देशभरातील सुमारे ९.५ लाख लहान विक्रेत्यांना आपली उत्पादने विविध राज्यांमध्ये विकणे अधिक सोपे होणार आहे. याशिवाय, १० हजार रुपयांपेक्षा कमी कर मागणी असलेल्या प्रकरणांमध्ये GST नोटीस न पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अशा किरकोळ रकमेच्या प्रकरणांचे प्रमाण एकूण प्रकरणांपैकी सुमारे २० टक्के असल्याचे सांगण्यात आले आहे..३. करप्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुलभ होणारबनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिटच्या दाव्यांना आळा घालण्यासाठी मासिक रिटर्नमध्ये खरेदीदार आणि विक्रेत्याच्या इनव्हॉइसचे मॅचिंग करण्याची प्रणाली आणण्याचा प्रस्ताव आहे. याशिवाय, विविध राज्यांमध्ये GST अधिकाऱ्यांकडून डिमांड नोटीस बजावताना एकसमान प्रक्रिया आणि मानके लागू करण्यावर भर देण्यात आला आहे. करदात्याला नोटीस बजावण्यापूर्वी त्याची बाजू मांडण्याची संधी देणे बंधनकारक करण्याचा निर्णयही महत्त्वाचा मानला जात आहे. महामार्गांवर वाहनांची तपासणी किंवा अडवणूक करण्यावरही नियंत्रण आणले जाणार आहे. विशिष्ट पूर्वपरवानगीशिवाय वाहनांना अडवता येणार नाही..Nana Patekar Death : ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांचे Cardiac Arrest ने निधन; हार्ट अटॅक आणि कार्डियाक अरेस्टमध्ये काय फरक असतो? शरीरात नेमकं काय घडतं?.४. निर्यातदार आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी महत्त्वाचे बदलपरकीय चलन मिळवणाऱ्या व्यावसायिक व्यवहारांशी GST अंतर्गत निर्यातीची व्याख्या सुसंगत करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे सेवा निर्यातदारांसाठी रिफंडचा दावा करणे अधिक सोपे होण्याची शक्यता आहे. कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांसाठी घेतलेल्या आरोग्य आणि जीवन विमा पॉलिसींवर भरलेल्या १८ टक्के GST वर इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ कंपन्यांना देण्याबाबतही विचार करण्यात आला आहे. व्यवसायांमध्ये कराच्या बाबतीत स्थैर्य राहावे, यासाठी GST दरांमध्ये वर्षातून एकदाच बदल करावा आणि तो नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपासून लागू करावा, असा प्रस्तावही चर्चेत आहे..५. सोने-चांदी-प्लॅटिनम आयातीवरील IGST सवलतीचा पुनर्विचारसोने, चांदी आणि प्लॅटिनमच्या आयातीशी संबंधित GST नियमांमध्येही बदल होण्याची शक्यता आहे. विशिष्ट बँका आणि सरकारने अधिसूचित केलेल्या संस्थांना मौल्यवान धातूंच्या आयातीवर मिळणारी IGST सवलत काढून घेण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. सध्या सोने, चांदी आणि प्लॅटिनमच्या आयातीवर तीन टक्के IGST आकारला जातो. मात्र, सरकारने निश्चित केलेल्या यादीतील काही बँका आणि नामांकित संस्था या मौल्यवान धातूंची आयात करताना त्यांना या करातून सवलत मिळते. या सवलतीबाबत आता GST परिषद पुनर्विचार करत आहे..व्यापारी आणि करदात्यांसाठी महत्त्वाचा बदलएकूणच, GST परिषदेच्या या निर्णयांमुळे करप्रशासनातील अनावश्यक गुन्हेगारी कारवाई कमी करण्यासोबतच लहान व्यापारी, ई-कॉमर्स विक्रेते, निर्यातदार आणि कॉर्पोरेट क्षेत्राला दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. करप्रणाली अधिक पारदर्शक, सुलभ आणि व्यवसायपूरक करण्याच्या दिशेने हे बदल महत्त्वाचे ठरू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.