Crime: आधी शरीराचे तुकडे केले; नंतर अर्धे बोअरवेलमध्ये फेकले तर बाकीचे...; मित्राचं तरुणासोबत क्रूर कृत्य, कारण काय?

गुजरातमधून एक दुःखद घटना समोर आली आहे. कच्छमधील नखतराणा येथे एका मैत्रीचा अंत अशा भयानक पद्धतीने झाला की तुमचा थरकाप उडेल. एका बाजूला जुनी मैत्री होती आणि दुसरीकडे एका मुलीवर प्रेमसंबंध होते. मैत्रीचे रक्तपातात रूपांतर करण्यासाठी हे पुरेसे होते. पोलिसांनी २० वर्षीय तरुणाचा छिन्नविच्छिन्न मृतदेह सापडताच परिसरात खळबळ उडाली. धक्कादायक म्हणजे, खून करणारा संशयित दुसरा तिसरा कोणी नसून मृताचा जवळचा मित्र होता..मिळालेल्या माहितीनुसार, मुरू गावातील रहिवासी रमेश माहेश्वरी २ डिसेंबर रोजी अचानक गायब झाला होता. त्याच्या कुटुंबाने नखतराणा पोलिसांकडे बेपत्ता व्यक्तीची तक्रार दाखल केली. त्यानंतर शोध सुरू झाला. तपास रमेशचा जवळचा मित्र किशोर याच्याकडे वळला. यानंतर पोलिसांनी त्या किशोराला ताब्यात घेतले आणि कडक चौकशी सुरू केली. तेथे एक अल्पवयीन मुलगा देखील उपस्थित होता. चौकशीदरम्यान तो किशोर तुटून पडला. त्याच्या कबुलीने पोलिसांना धक्का बसला. त्याने रमेशची हत्या केल्याचे उघड केले. दोघांमध्ये दोघांच्या ओळखीच्या एका मुलीवरून वाद झाला होता. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, किशोरीने इन्स्टाग्रामवर मेसेज पाठवून महिलेवर संबंध निर्माण करण्यासाठी दबाव आणला होता. महिलेने रमेशला याबद्दल सांगितले. ज्यामुळे दोन्ही मित्रांमध्ये भांडण झाले. यामुळे किशोर इतका संतापला की त्याने रमेशला संपवण्याचा कट रचला..त्या किशोराने रमेशला गावाबाहेर नेले आणि तिथेच त्याची हत्या केली. तो एवढ्यावरच थांबला नाही; त्यानंतर त्याने चाकूने त्याचे डोके, हात आणि पाय कापले. त्यानंतर त्याने मृतदेहाचे तुकडे बोअरवेलमध्ये फेकले आणि उर्वरित भाग जवळच पुरले. आरोपीच्या कबुलीनंतर, नखतराणा पोलीस आणि जिल्हा प्रशासनाचे पथक सोमवारी घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी पुरलेला मृतदेह ताब्यात घेतला. विच्छेदित केलेले मृतदेह बोअरवेलमधून बाहेर काढले. पुढील तपास सुरू आहे..