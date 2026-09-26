ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात INDIA आघाडी एकवटणार? 'या' तारखेला दिल्लीत मोठी बैठक

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात आता इंडिया आघाडी एकत्र येण्याची शक्यता आहे. इंडिया आघाडीने ३० सप्टेंबर रोजी नवी दिल्ली येथे बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीत निवडणूक आयोग आणि स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन (SIR) संदर्भात चर्चा होण्याची शक्यता आहे. या मुद्द्यावर विरोधी पक्षांमध्ये सध्या संपर्क सुरू आहे. .सीपीआय(एम), सीपीआय आणि सीपीआयएमएल लिबरेशन या पक्षांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याची आणि SIR तात्काळ थांबवण्याची मागणी केली आहे. काँग्रेसनेही या मुद्द्यावरून ज्ञानेश कुमार यांच्यावर टीका केली आहे..West Bengal Election : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना अटक करा, त्यांच्या देखरेखीखाली झालेल्या निवडणुका पुन्हा घ्या; ममता बॅनर्जींची आक्रमक मागणी.सीपीआय(एम)चे महासचिव एम. ए. बेबी यांनी INDIA आघाडीतील तसेच इतर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना पत्र लिहून याप्रकरणी बैठक घेण्याचं आवाहन केलं आहे. त्यानंतर त्यांनी ममता बॅनर्जी यांच्याशीही चर्चा केली आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता विरोधकांनी एकत्रितपणे पावलं उचलण्याची गरज असल्याचं मत त्यांनी व्यक्त केलं आहे. दरम्यान, मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्यासाठी विरोधकांकडून नोटीस जारी करण्याचीही तयारी सुरू आहे. ही नोटीस संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मांडली जाण्याची शक्यता आहे..कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनीही ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना तात्काळ अटक करून बडतर्फ करावं, तसेच या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने बंगळुरूमध्ये ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात आंदोलनही केलं..Gyanesh Kumar Impeachment : मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर महाभियोग चालवण्याची तयारी! ज्ञानेश कुमार यांच्या अडचणीत वाढ? विरोधी पक्ष संसदेत मांडणार प्रस्ताव!.‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या रिपोर्टनुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी SIRशी संबंधित काही निर्णय आणि आदेशांवर अनेकदा आक्षेप घेतला. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. मात्र, सूत्रांच्या माहितीनुसार, याआधीच्या राज्यांमधील SIRशी संबंधित निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आल्याचंही सांगितलं जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.