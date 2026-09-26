ECI SIR: ‘एसआयआर’ वादाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयुक्तांची बैठक; मुद्देनिहाय स्पष्टीकरण...

ECI SIR Dissent Row: मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाशी संबंधित निर्णयांवर मतभेद असल्याच्या वृत्तानंतर, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांच्यासोबत पहिली बैठक घेतली. निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर आणि मतदार यादीच्या सुरू असलेल्या विशेष सखोल पुनरीक्षणावर उपस्थित झालेल्या प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर शनिवारी नवी दिल्लीतील निवडणूक आयोगाच्या मुख्यालयात ही बैठक पार पडली. .शनिवारी दुपारी ३ वाजता झालेल्या या बैठकीनंतर आयोगाने सविस्तर प्रसिद्धीपत्रक जारी करून एसआयआर प्रक्रिया, ईसीआयनेट, फॉर्म ६, दावे व हरकती तसेच कॅबिनेट सचिवांना पाठवलेल्या अंतर्गत पत्रव्यवहाराशी संबंधित प्रश्नांवर घेतलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयांची माहिती दिली..Banking Update: बँका रविवारी सुरू, सोमवारी बंद! कारण काय? पुढच्या आठवड्यात कोणत्या दिवशी व्यवहार करता येणार?.कॅबिनेट सचिवांना पाठवलेल्या पत्रावरून निर्माण झालेल्या वादावर आयोगाने स्पष्ट केले की, हे पत्र आयोगाच्या किंवा आयटी विभागाच्या कोणत्याही धोरणात्मक विषयाशी संबंधित नसून निवडणूक आयोगामध्ये प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या एका अधिकाऱ्याच्या कामकाजाशी संबंधित होते. या अधिकाऱ्याने काढलेले कामाच्या पुनर्वटनाचे आदेश दोन आयुक्तांच्या निर्देशानंतर प्रत्यक्ष लागू करण्यात आले नव्हते, तसेच डेप्युटी निवडणूक आयुक्तांचे आयटी विभागावरील नियंत्रण प्रत्यक्षात कधीही काढून घेण्यात आले नव्हते, असे आयोगाने नमूद केले..एसआयआरवरून निवडणूक आयोगात मतभेद असल्याच्या प्रश्नावरही स्पष्टीकरण देण्यात आले. आयोगाने सांगितले की, २४ जून २०२५ रोजी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी जारी करण्यात आलेला एसआयआरचा आदेश आयोगाच्या एकमताने मंजूर करण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने २७ मे २०२६ रोजी या आदेशाची वैधता कायम ठेवली. त्यानंतर ऑक्टोबर २०२५ मध्ये १२ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसाठी आणि मे २०२६ मध्ये १९ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसाठी जाहीर करण्यात आलेले वेळापत्रकही आयोगाच्या एकमतानेच जारी करण्यात आले होते..विशेष सखोल पुनरीक्षणादरम्यान 'अनमॅप्ड' किंवा तार्किक त्रुटींमुळे नोटिसा मिळालेल्या मतदारांसाठी पडताळणी प्रक्रियेत आयोगाने बदल केला आहे. आता अशा मतदारांच्या घरी बूथ लेव्हल ऑफिसर्स प्रत्यक्ष भेट देऊन कागदपत्रे गोळा करतील आणि मतदार नोंदणी अधिकाऱ्याच्या निर्णयासाठी ती ईसीआयनेटवर अपलोड करतील. अशा मतदारांना ईआरओ किंवा सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकाऱ्याच्या कार्यालयात प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी बोलावण्याची आवश्यकता नाही..Mumbai-Pune Accident: मुंबई पुणे एक्सप्रेसवेवर तिहेरी अपघात; कोल्हापुरच्या दोन तरुणांचा मृत्यू, एक गंभीर Video Viral .मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या विनंतीनुसार दिल्लीमध्ये दावे आणि हरकती दाखल करण्याची मुदत ३० ऑक्टोबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे, तर नोटिसा आणि दावे-हरकती निकाली काढण्याची मुदत ३० नोव्हेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात दावे व हरकती दाखल करण्याची अंतिम मुदत १२ ऑक्टोबरपर्यंत आणि त्यावरील निकाल देण्याची मुदत १० नोव्हेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.