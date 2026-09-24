Gyanesh Kumar Impeachment : मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर महाभियोग चालवण्याची तयारी! ज्ञानेश कुमार यांच्या अडचणीत वाढ? विरोधी पक्ष संसदेत मांडणार प्रस्ताव!

नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात विरोधकांकडून महाभियोगाचा प्रस्ताव आणण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्ष संसदेत लोकसभा आणि राज्यसभेत महाभियोग प्रस्तावाची नोटीस देण्याच्या तयारीत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. हा प्रस्ताव पुढील काही दिवसांत किंवा दोन आठवड्यांत मांडला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..दरम्यान, तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी गुरुवारी (२४ सप्टेंबर) नवी दिल्लीतील संसद मार्ग पोलिस ठाण्यात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली. मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरिक्षणाच्या (SIR) प्रक्रियेत कथित अनियमितता, एकतर्फी निर्णयप्रक्रिया आणि मतदार यादीशी संबंधित बदलांबाबत त्यांनी आरोप केले आहेत..या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगातील अंतर्गत मतभेदांबाबतचे वृत्तही समोर आले आहे. काही माध्यमांच्या वृत्तानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या दहा महिन्यांत आयोगाच्या विविध निर्णयांवर आणि आदेशांवर किमान १४ वेळा आक्षेप नोंदविल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मतदारांची नावे जोडणे, वगळणे, पुन्हा समाविष्ट करणे तसेच मतदार नोंदणी प्रक्रियेतील बदलांशी संबंधित निर्णयांचाही त्यात समावेश असल्याचे वृत्त आहे..Gyanesh Kumar Retirement : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार कधी निवृत्त होणार? उत्तराधिकारी म्हणून कोणाचे नाव चर्चेत?.महुआ मोईत्रा यांनी मतदार नोंदणीसाठीच्या फॉर्म-६ मध्ये SIR शी संबंधित अतिरिक्त प्रश्न समाविष्ट केल्याबाबतही आक्षेप घेतला आहे. संबंधित नियमांमध्ये बदल न करता असा प्रश्न जोडण्यात आल्याचा त्यांचा आरोप आहे. तसेच निवडणूक आयोगाच्या केंद्रीकृत आयटी प्रणालीच्या वापराबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत..मात्र, निवडणूक आयोगाने या आरोपांवर वेगळी भूमिका मांडली आहे. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, आयुक्तांमधील लेखी निरीक्षणे, अंतर्गत नोंदी आणि मतभेद हे संस्थात्मक प्रक्रियेचा भाग आहेत. आयोगाने SIR संदर्भातील अंतिम निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे..Election Commission Controversy : 'ज्ञानेश कुमारांनी लोकसभेसह यापूर्वीच्या अनेक विधानसभा निवडणुकांत हेराफेरी केली'; राहुल गांधींचा गंभीर आरोप, मोदी-शाहांवरही निशाणा.या पार्श्वभूमीवर विरोधकांकडून ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटविण्यासाठी संसदीय प्रक्रियेचा मार्ग स्वीकारण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील राजकीय संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.