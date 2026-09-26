ज्ञानेश कुमारांना हटवणं सोपं नाही, नोटीस ते राष्ट्रपतींच्या आदेशापर्यंत अनेक टप्पे; कशी असते प्रक्रिया?

देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात विरोधकांनी पुन्हा एकदा महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू करण्याची तयारी केली आहे. संसदेत प्रस्तावित विशेष अधिवेशनापूर्वी लोकसभा आणि राज्यसभेत नोटीस देण्याची तयारी सुरू असल्याचे समोर आले आहे. ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात महाभियोगाची ही तिसरी तयारी आहे. विशेष म्हणजे भारताच्या इतिहासात आतापर्यंत कोणत्याही मुख्य निवडणूक आयुक्तांना या संसदीय प्रक्रियेद्वारे पदावरून हटवण्यात आलेले नाही..ज्ञानेश कुमार यांच्या कामकाजावरून काही दिवसांपासून विरोधकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. विशेषतः मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरिक्षण म्हणजेच एसआयआरच्या प्रक्रियेवरून हा वाद वाढला आहे. विरोधकांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणीही केली आहे..होमस्टेमध्ये २२ वर्षीय निमिषाचा मध्यरात्री मृत्यू, बॉयफ्रेंड आसिफला पोलिसांनी घेतलं ताब्यात.काय आहे CEC हटवण्याची प्रक्रिया?संविधानाच्या अनुच्छेद 324(5) नुसार मुख्य निवडणूक आयुक्तांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांप्रमाणेच पदावरून हटवण्याची प्रक्रिया आहे. यासाठी लोकसभेच्या अध्यक्षांकडे किंवा राज्यसभेच्या सभापतींकडे नोटीस द्यावी लागते. लोकसभेत किमान 100 आणि राज्यसभेत किमान 50 खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या आवश्यक असतात. त्यानंतर संबंधित सभागृहाचे अध्यक्ष किंवा सभापती नोटीस स्वीकारायची की नाही, याचा निर्णय घेतात..नोटीस स्वीकारल्यानंतर आरोपांची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली जाते. या समितीत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश किंवा सरन्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि कायदेतज्ज्ञाचा समावेश असतो. समितीने आरोप योग्य ठरवल्यास अहवाल संसदेत मांडला जातो. त्यानंतर दोन्ही सभागृहांत मतदान होते. प्रस्ताव दोन्ही सभागृहांत आवश्यक दोन-तृतीयांश बहुमताने मंजूर झाल्यास राष्ट्रपती अंतिम आदेश देतात..यापूर्वी मार्च 2026 मध्ये ज्ञानेश कुमार यांना हटवण्यासाठी लोकसभेत 130 आणि राज्यसभेत 63 खासदारांच्या स्वाक्षऱ्यांसह नोटिसा देण्यात आल्या होत्या. त्या नोटिसा 6 एप्रिलला फेटाळण्यात आल्या. त्यानंतर राज्यसभेत 73 खासदारांच्या स्वाक्षऱ्यांची आणखी एक नोटीस देण्यात आली असून ती अद्याप प्रलंबित आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.