Gyanesh Kumar Resignation : १० ऑक्टोबरपूर्वी ज्ञानेश कुमारांचा राजीनामा? बड्या नेत्याचा दावा, नेमकं काय म्हणाले?

१० ऑक्टोबरपूर्वी ज्ञानेश कुमार आपल्या पदाचा राजीनामा देऊ शकतात, असा दावा दिल्लीचे माजी मंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष सौरभ भारद्वाज यांनी केला आहे. त्यांच्या या दाव्यानंतर राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आलं आहे. विशेष म्हणजे, १० ऑक्टोबर रोजी कॉकरोच जनता पार्टीने (सीजेपी) दिल्लीतील जंतर-मंतरवर ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात आंदोलनाची घोषणा केली आहे..सीजेपीने यापूर्वी जून-जुलैदरम्यान नीट पेपर लीक प्रकरणावरून जंतर-मंतरवर जवळपास महिनाभर आंदोलन केलं होतं. या आंदोलनामुळे तत्कालीन शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. आता सीजेपीने मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधातही आक्रमक भूमिका घेतली आहे. २ ऑक्टोबर रोजी मुंबईतील शिवाजी पार्क येथे आंदोलन केल्यानंतर सीजेपीने १० ऑक्टोबर रोजी जंतर-मंतरवर आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे..CJP Protest: सीजेपीच्या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी आले, पण घरी परतलेच नाहीत; शिवाजी पार्कात ७५ वर्षीय वृद्धाचा मृत्यू .या आंदोलनाला देशभरातून लोक सहभागी होण्याची शक्यता आहे. ज्ञानेश कुमार यांनी पद सोडावं आणि स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन म्हणजेच एसआयआरला स्थगिती द्यावी, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे. सीजेपीच्या या भूमिकेला आम आदमी पक्षानेही पाठिंबा दिला आहे. याच पार्श्वभूमीवर सौरभ भारद्वाज यांनी सोमवारी सोशल मीडियावर पोस्ट करत ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याचा दावा केला आहे. “ज्ञानेश कुमार १० ऑक्टोबरपूर्वी राजीनामा देऊ शकतात,” असं त्यांनी म्हटलं आहे..CJP Protest Shivaji Park : अभिजित दिपके मुंबई पोलिसांच्या रडारवर? शिवाजी पार्कवरील आंदोलन बेकायदेशीर?; CJPच्या चार पदाधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार.दरम्यान, या आंदोलनापूर्वी सीजेपीच्या नेत्यांना अटक होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. सीजेपीचे सहसंयोजक सौरभ दास यांनी आपण, अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका यांच्यासह काही प्रमुख नेत्यांना १० ऑक्टोबरपूर्वी अटक केली जाऊ शकते, असं म्हटलं आहे. आशुतोष रांका यांनी तर राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा किंवा तत्सम तरतुदींअंतर्गत कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. अभिजीत दीपके यांनी आपण कोणत्याही परिस्थितीला सामोरं जाण्यास तयार असल्याचं म्हटलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.