"ज्ञानेश कुमारांना पदावर राहण्याचा अधिकार नाही, तो चोर अन् डाकू..." ; दिल्लीत इंडिया आघाडीची बैठकीत काय घडलं?

नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या भूमिकेवरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी दिल्लीत INDIA आघाडीची बैठक झाली. या बैठकीत SIR म्हणजेच मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाचा मुद्दा केंद्रस्थानी होता. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी बैठकीत सहा प्रमुख मागण्या मांडल्या. तसेच या मुद्द्यांवर देशभर आंदोलन करण्याचा कार्यक्रमही जाहीर केला..SIRमधून वगळलेल्या 13.3 कोटी मतदारांचा मुद्दामल्लिकार्जुन खरगे यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. SIR प्रक्रियेत मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या 13.3 कोटी मतदारांची नावे आणि त्यांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्यामागची कारणे सार्वजनिक करावीत, अशी मागणी त्यांनी केली.कोणत्याही भारतीय नागरिकाला अपारदर्शक, मनमानी किंवा अपुऱ्या देखरेखीच्या प्रक्रियेतून मतदानाच्या अधिकारापासून दूर ठेवता कामा नये, असे खरगे यांनी सांगितले. कोणाचे नाव मतदार यादीतून काढण्यात आले आणि त्यामागचे कारण काय, हे स्पष्ट झाले पाहिजे, अशी त्यांची भूमिका होती.खरगे यांनी निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावरही प्रश्न उपस्थित केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, दोन निवडणूक आयुक्तांनी गेल्या 10 महिन्यांत या प्रक्रियेबाबत 14 वेळा आक्षेप नोंदवले; मात्र त्याकडे लक्ष देण्यात आले नाही. त्यामुळे मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी पद सोडावे किंवा त्यांना पदावरून हटवावे, अशी मागणी त्यांनी केली..EVMऐवजी मतपत्रिकेची मागणीआगामी निवडणुकांमध्ये SIRपूर्वीची मतदार यादी वापरावी आणि EVMऐवजी मतपत्रिकेद्वारे मतदान करावे, अशी मागणीही INDIA आघाडीने केली. मतपत्रिकेवर मतदान करण्याच्या मुद्द्यावर आघाडीतील सर्व पक्ष सहमत असल्याचे खरगे यांनी सांगितले. निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित काही कायदे रद्द करण्याची मागणीही त्यांनी केली.उद्धव ठाकरेंची स्वतंत्र आंदोलनावर नाराजीबैठकीत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी झाले. INDIA आघाडीने एकत्रितपणे मोठे आंदोलन उभे करावे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. प्रत्येक पक्षाने स्वतंत्र कार्यक्रम घेण्याऐवजी आघाडीच्या बॅनरखाली सर्वांनी एकत्र रस्त्यावर उतरावे, असे त्यांनी सांगितले.महाराष्ट्रात काँग्रेसकडून स्वतंत्रपणे आंदोलन केले जात असल्याबद्दलही उद्धव ठाकरे यांनी नाराजी व्यक्त केली. 4 ऑक्टोबरला शिवसेनेकडून महाराष्ट्रात निवडणूक आयोगाविरोधात मोठे आंदोलन होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले..2 ते 8 ऑक्टोबरदरम्यान जिल्हास्तरीय आंदोलनखरगे यांनी सांगितलेल्या कार्यक्रमानुसार, 2 ते 8 ऑक्टोबरदरम्यान जिल्हास्तरावर ‘लोकशाही वाचवा’ मोर्चे काढले जाणार आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयासमोर आंदोलन करून या विषयाबाबत नागरिकांना माहिती देण्यात येणार आहे.6 ऑक्टोबरला विरोधी पक्षांचे खासदार निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयावर मोर्चा काढणार आहेत. राज्यसभा आणि लोकसभेतील विविध पक्षांचे खासदार या मोर्चात सहभागी व्हावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे..TVK West Bengal Expansion : तमिळनाडूनंतर आता 'या' राज्यातही विजय यांच्या 'टीव्हीके'ची एन्ट्री? पक्ष कार्यालय उद्घाटनानंतर राजकीय चर्चांना उधाण.राष्ट्रपतींची भेट आणि पाच मोठ्या रॅलीऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात विरोधी पक्षांचे नेते राष्ट्रपतींची भेट घेणार आहेत. SIR आणि निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित अडचणी तसेच सरकारकडून निर्माण झालेल्या घटनात्मक अडचणींबाबत त्यांना निवेदन देण्यात येणार आहे.याशिवाय ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये पाच मोठ्या रॅली आयोजित करण्याचे नियोजन आहे. या रॅलींच्या तारखा आणि ठिकाणे नंतर जाहीर केली जाणार आहेत. नोव्हेंबरच्या पहिल्या दिवशी दिल्लीत मोठी रॅली घेण्याचेही सांगण्यात आले..ममता बॅनर्जींची ज्ञानेश कुमारांवर टीकाINDIA आघाडीच्या बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत ममता बॅनर्जी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर जोरदार टीका केली. ज्ञानेश कुमार यांनी तातडीने राजीनामा द्यावा, अशी मागणी करत त्यांनी त्यांच्यावर ‘चोर’ आणि ‘डाकू’ असा थेट आरोप केला. निवडणुकीतील मतांची चोरी, EVMशी संबंधित गैरप्रकार आणि मतमोजणी प्रक्रियेबाबत गंभीर आरोप करत ममता बॅनर्जी यांनी निवडणूक व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित केले. ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा न दिल्यास आंदोलन अधिक तीव्र होऊ शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला. लोकशाही आणि नागरिकांच्या मतदानाच्या घटनात्मक अधिकारांच्या रक्षणासाठी INDIA आघाडी एकजुटीने लढणार असल्याचे सांगत त्यांनी विद्यार्थी, तरुण, महिला, स्वयंसेवी संस्था आणि लोकशाही व संविधानावर विश्वास ठेवणाऱ्या नागरिकांना आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन केले..राहुल गांधी म्हणाले, ‘मतचोरीच्या मुद्द्यावर माघार नाही’राहुल गांधी यांनी मतदार यादी आणि निवडणूक प्रक्रियेतील कथित गैरप्रकारांचा मुद्दा पुढे नेत या विषयावर आता माघार घेणार नसल्याचे सांगितले. INDIA आघाडीतील सर्व पक्षांचा या मुद्द्यावर एकमत असल्याचे त्यांनी म्हटले.दरम्यान, SIR आणि अन्य निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयाने लवकरात लवकर निकाली काढावीत, अशी मागणीही INDIA आघाडीने केली. ही प्रकरणे प्रलंबित राहिल्यास त्याचा नागरिकांवर परिणाम होऊ शकतो, असे खरगे यांनी बैठकीनंतर सांगितले..Supreme Court Crackers Ban : सर्वोच्च न्यायालयाचा फटाक्यांबाबत मोठा निर्णय; देशभरात बंदी घालता येणार नाही पण....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.