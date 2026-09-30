देश

"ज्ञानेश कुमारांना पदावर राहण्याचा अधिकार नाही, तो चोर अन् डाकू..." ; दिल्लीत इंडिया आघाडीची बैठकीत काय घडलं?

Gyanesh Kumar Resignation Demand: What Did Mallikarjun Kharge Say? : ममता बॅनर्जींचा ज्ञानेश कुमारांवर हल्लाबोल; ‘चोर अन् डाकू’ म्हणत राजीनाम्याची मागणी
Gyanesh Kumar

Gyanesh Kumar Resignation Demand

esakal

Sandip Kapde
Updated on

नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या भूमिकेवरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी दिल्लीत INDIA आघाडीची बैठक झाली. या बैठकीत SIR म्हणजेच मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाचा मुद्दा केंद्रस्थानी होता. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी बैठकीत सहा प्रमुख मागण्या मांडल्या. तसेच या मुद्द्यांवर देशभर आंदोलन करण्याचा कार्यक्रमही जाहीर केला.

Loading content, please wait...
India
Election Commission
Baramati election commission updates
election commission news
Marathi News Esakal
www.esakal.com