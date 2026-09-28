Gyanesh Kumar Resignation Letter : ज्ञानेश कुमारांच्या राजीनाम्याचे पत्र व्हायरल; निवडणूक आयोगाने सांगितले सत्य

Gyanesh Kumar Resignation Letter Goes Viral : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीबाबत सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान, एक पत्र सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहे. कुमार यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र लिहून आपला राजीनामा सादर केल्याचा दावा यात केला जात आहे. मात्र, निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की असा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही आणि व्हायरल झालेले पत्र बनावट असल्याचे म्हटले आहे. विशेष म्हणजे, 'एसआयआर' (SIR) प्रक्रियेबाबत आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असतानाच ही घटना घडली आहे..व्हायरल झालेल्या पत्रात , "आत्मपरीक्षण आणि विचारविनिमय केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. माझ्यावर विश्वास ठेवल्याबद्दल मी भारत सरकार आणि या महान राष्ट्रातील नागरिकांचे आभार मानतो. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीची सेवा करणे आणि निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य व निष्पक्षपातीपणा जपणे ही माझ्यासाठी सन्मानाची बाब राहिली आहे.".Raj Thackeray: यामागचा कर्ताकरविता नक्की कोण होता? निवडणूक आयोगावर राज ठाकरे बरसले; ज्ञानेश कुमारांवर टीका, म्हणाले....निवडणूक आयोगाकडून वस्तुस्थिती स्पष्ट निवडणूक आयोगाने आता हे पत्र बनावट असल्याचे जाहीर केले आहे. पीटीआय (PTI) च्या वृत्तानुसार, आयोगाच्या प्रवक्त्याने कथित राजीनामा पत्राचे वर्णन 'बनावट' (fabrication) असे केले आहे. विशेष म्हणजे, या बनावट व्हायरल पत्रावर मुख्य निवडणूक आयुक्तांची स्वाक्षरी होती आणि ते राष्ट्रपती मुर्मू यांना उद्देशून लिहिलेले होते. प्रवक्त्याने सांगितले की हे पत्र 'एआय' (AI) द्वारे तयार केलेले आणि पूर्णपणे बनावट आहे; तसेच त्यांनी जनतेला अशा बनावट पत्रांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन केले..माध्यमांमधील वृत्तांमुळे ज्ञानेश कुमार चर्चेत नुकतेच, 'द इंडियन एक्सप्रेस'ने एक अहवाल प्रकाशित केला होता, ज्यामध्ये दावा करण्यात आला होता की 'एसआयआर' (SIR) प्रक्रियेबाबत निवडणूक आयुक्त आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त यांच्यात मतभेद होते. असे वृत्त होते की, मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे (CEC) अनेकदा आक्षेप नोंदवूनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. तसेच, प्रक्रियेबाबतही प्रश्न उपस्थित केले गेले होते..शेवटचे २४ तास! CJP ने ज्ञानेश कुमारांना पुन्हा दिला इशारा, राजीनाम्यासाठी आक्रमक; २ ऑक्टोबरपासून आंदोलनावर ठाम.वृत्तपत्राच्या अहवालात दावा करण्यात आला होता की, संधू आणि विवेक जोशी यांनी 'एसआयआर'शी संबंधित निर्णय आणि आदेशांबाबत गेल्या १० महिन्यांत किमान १४ वेळा अधिकृतपणे आक्षेप नोंदवले होते. त्यांच्या मते, हे निर्णय आणि आदेश त्यांच्या माहितीशिवाय किंवा शिफारशीशिवाय जारी करण्यात आले होते. या आक्षेपांमध्ये मतदार नोंदणीच्या वैधानिक 'फॉर्म-६' मधील बदल, मतदार यादीत नावे जोडण्याची व वगळण्याची प्रक्रिया आणि मतदार यादीच्या डेटाबेसवरील केंद्रीकृत नियंत्रण यांसारख्या मुद्द्यांचा समावेश होता..यावर निवडणूक आयोगाने अंतर्गत मतभेद असल्याचे स्पष्टपणे नाकारले. आयोगाने सांगितले की, मतदार यादीच्या पडताळणीबाबतचे निर्णय केवळ सर्वसंमतीनेच घेण्यात आले होते. त्यांनी पुढे असेही नमूद केले की, वैचारिक मतभेदांचा अर्थ संघर्ष असा घेतला जाऊ नये. निवडणूक आयोगाने हे देखील स्पष्ट केले की, मतदार यादीत नाव नोंदवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या 'फॉर्म-६' मध्ये केलेल्या सुधारणा सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवल्या आहेत..आयोगाने सांगितले की, अलीकडच्या काही महिन्यांत त्यांनी देशभरात अनेक निर्णय घेतले आहेत, ज्यामध्ये 'विशेष सखोल पुनरावलोकन' (SIR) प्रक्रियेचा समावेश आहे. २४ जून २०२५ रोजी आयोगाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 'SIR' राबवण्याचे आदेश दिले होते; ही प्रक्रिया सर्वप्रथम बिहारमध्ये सुरू झाली आणि त्यानंतर पश्चिम बंगालसह इतर ३० राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये तिची अंमलबजावणी करण्यात आली. या आदेशाला एकमताने मंजुरी देण्यात आली होती, यावर आयोगाने शिक्कामोर्तब केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.