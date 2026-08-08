Kari Saeed Dies: भारताचा आणखी एक दहशतवादी शत्रू संपला! हाफिज सईदचा खास कमांडर कारी सईदचा संशयास्पद मृत्यू; काय घडलं?

पाकिस्तानमध्ये लश्कर-ए-तोयबा या दहशतवादी संघटनेचा कमांडर कारी सईद उर्फ अब्दुल अझीझ याचा संशयास्पद परिस्थितीत मृत्यू झाला आहे. कारी सईद उर्फ अब्दुल अझीझ हा दक्षिण पंजाबमधील लश्कर-ए-तोयबाच्या 'शोबा-ए-वारसा-ए-शोहादा' विभागाचा प्रमुख होता. ज्याचे काम भारतात मारल्या गेलेल्या दहशतवाद्यांच्या कुटुंबीयांना मासिक निवृत्तीवेतन देणे हे होते..या घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज समोर आले आहे. ज्यामध्ये दहशतवादी कारी सईद उर्फ अब्दुल अझीझ आपली बॅग घेऊन इस्लामाबादमधील लश्कर-ए-तोयबाच्या कुबा मशिदीत नमाज अदा करण्यासाठी येताना दिसत आहे. तिथे पोहोचल्यावर तो आपली बॅग एका साथीदाराकडे सोपवतो आणि नमाज अदा करण्यापूर्वी वजू करतो. वजू केल्यानंतर दहशतवादी कारी सईद उर्फ अब्दुल अझीझ आपली बॅग परत घेतो आणि नमाज अदा करण्यासाठी मशिदीच्या मुख्य हॉलच्या पायऱ्या चढतो. .Woman lawyer death : वकील महिलेला पतीने पुलावरून दिलं ढकलून; 'माझ्या आईला वडिलांनी मारलं' मुलीचा गंभीर आरोप.चप्पल काढण्यासाठी खाली बसताच तो अचानक जमिनीवर पडतो. जवळच असलेल्या लश्कर-ए-तोयबाच्या इतर कार्यकर्त्यांनी त्याला उचलून एका ठिकाणी नेले, जिथे त्याचा श्वास थांबल्यावर त्याला सीपीआर देण्यात आला. असे करूनही, अब्दुल अझीझ म्हणून ओळखला जाणारा कारी सईद बेशुद्धच राहिला. नंतर त्याला रुग्णालयात नेण्यात आले, जिथे त्याला मृत घोषित करण्यात आले..Bank Closed: पुढच्या आठवड्यात 3 दिवस बँका बंद! 15 ऑगस्टला बँका बंदच, पण 'या' दिवशीही सुट्टी! पाहा संपूर्ण यादी.कारी सईद उर्फ अब्दुल अझीझ हा १९९० पासून दहशतवादी हाफिज सईदशी संबंधित होता आणि त्याचा विशेष कमांडर होता. कारी सईद उर्फ अब्दुल अझीझ २०१७ पर्यंत एक सक्रिय दहशतवादी होता आणि त्याचे मुख्य काम लश्कर-ए-तोयबासाठी दहशतवाद्यांची भरती करणे हे होते. नंतर, लश्करने त्याला आपल्या प्रशासकीय कामात ठेवले, जिथे त्याच्यावर दक्षिण पंजाबमधील मुलतान, बहावलपूर, डेरा गाझी खान येथील भारतात मारल्या गेलेल्या दहशतवाद्यांच्या कुटुंबीयांना मासिक पेन्शन देण्याची आणि या जिल्ह्यांतील दहशतवाद्यांची यादी तयार करण्याची जबाबदारी होती. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.