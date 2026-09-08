Kharge Rally Controversy : मल्लिकार्जुन खर्गेंच्या रॅलीनंतर 'शुद्धीकरण' वाद पेटला! राज्यभरातून 80 तक्रारींनंतर पोलिसांचं मोठं पाऊल, काय आहे नेमकं प्रकरण?

हल्द्वानी : उत्तराखंडमधील हल्द्वानी येथील प्रसिद्ध रामलीला मैदानाच्या कथित ‘शुद्धीकरणा’वरून निर्माण झालेल्या वादाला आता नवे वळण मिळाले आहे. या प्रकरणी नैनिताल पोलिसांनी काँग्रेस कार्यकर्त्या अंजू यांच्या लेखी तक्रारीच्या आधारे हल्द्वानी कोतवाली पोलिस ठाण्यात आणखी एक एफआयआर दाखल केला आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तपासाची जबाबदारी पोलीस अधीक्षक (गुन्हे) जगदीश चंद्र यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे..पोलिसांच्या माहितीनुसार, संबंधित आरोपींविरोधात भारतीय दंड संहितेतील (IPC) कलम १९६ आणि २९९ तसेच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्याच्या कलम ३(१)(आर) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..राज्यभरातून ८० तक्रारीनैनितालचे एसएसपी मंजुनाथ टी.सी. यांनी एएनआयशी संवाद साधताना सांगितले की, रामलीला मैदानाच्या शुद्धीकरण प्रकरणात एफआयआर दाखल करण्याची मागणी करणारे एकूण ८० अर्ज आणि तक्रारी पोलिसांकडे प्राप्त झाल्या आहेत. यापैकी १९ तक्रारी नैनिताल जिल्ह्यातून आल्या आहेत. पोलिसांनी सर्व तक्रारींचा कायदेशीरदृष्ट्या सखोल आढावा घेतल्यानंतर पुढील कारवाईचा निर्णय घेतला. सर्वप्रथम तक्रार दाखल करणाऱ्या काँग्रेस कार्यकर्त्या अंजू यांच्या तक्रारीच्या आधारे एफआयआर नोंदवण्यात आला..Kunbi Caste Certificate : लाखभर नोंदी असूनही दाखले मिळेना! कोल्हापुरात 97 हजार मराठा बांधव कुणबी दाखल्याच्या प्रतीक्षेत; 'या' कारणामुळे होतोय उशीर.एसपी क्राईमकडे तपासाची जबाबदारीप्रकरण संवेदनशील असल्याने पोलिस प्रशासनाकडून विशेष खबरदारी घेतली जात आहे. एसएसपी मंजुनाथ टी.सी. यांनी या प्रकरणाचा तपास एसपी क्राईम जगदीश चंद्र यांच्याकडे सोपवला आहे. तक्रारीतील आरोपांची चौकशी करून उपलब्ध पुरावे आणि तपासाच्या निष्कर्षांच्या आधारे पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाणार असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले..खर्गे यांच्या सभेनंतर वादाला सुरुवातहल्द्वानीच्या रामलीला मैदानावर ८ ऑगस्ट रोजी काँग्रेस अध्यक्ष आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांची जाहीर सभा झाली होती. त्यानंतर दोन दिवसांनी, म्हणजेच १० ऑगस्ट रोजी, स्थानिक भाजप पदाधिकाऱ्यांनी याच मैदानावर कथित ‘शुद्धीकरण’ कार्यक्रम आयोजित केला. या कार्यक्रमानंतर राजकीय वादाला सुरुवात झाली. याच प्रकरणी बंगळूर पोलिसांनी उत्तराखंड भाजपचे नेते आणि पदाधिकाऱ्यांविरोधात झिरो एफआयआर दाखल केला होता..‘शुद्धीकरण’ कार्यक्रमावरून जातीय भेदभावाचा आरोपकाँग्रेसच्या आदिवासी विभागाचे माजी उपाध्यक्ष टी. आर. रामप्पा यांनी यासंदर्भात तक्रार दाखल केली होती. खर्गे यांच्या उपस्थितीमुळे मैदान ‘अपवित्र’ झाल्याची भावना निर्माण करण्याच्या उद्देशाने हा कार्यक्रम जाणीवपूर्वक आयोजित करण्यात आल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे..मल्लिकार्जुन खर्गे हे अनुसूचित जाती समुदायातील असल्याचा उल्लेख करत तक्रारदाराने या घटनेचा संबंध जातीय भेदभावाशी जोडला आहे. तक्रारीत उत्तराखंड भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट यांचेही नाव आहे. त्यांनी माध्यमांशी बोलताना कथित शुद्धीकरण कार्यक्रमाचे समर्थन केल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला आहे. या प्रकरणातील आरोपांची पोलिसांकडून सध्या चौकशी सुरू असून, तपासातून समोर येणाऱ्या तथ्यांच्या आधारे पुढील कारवाई केली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.