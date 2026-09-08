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Kharge Rally Controversy : मल्लिकार्जुन खर्गेंच्या रॅलीनंतर 'शुद्धीकरण' वाद पेटला! राज्यभरातून 80 तक्रारींनंतर पोलिसांचं मोठं पाऊल, काय आहे नेमकं प्रकरण?

Haldwani Ramlila Maidan Purification Row Explained : हल्द्वानीच्या रामलीला मैदानाच्या कथित शुद्धीकरणावरून वाद निर्माण झाला असून नैनिताल पोलिसांनी नव्या तक्रारीवरून एफआयआर दाखल केला आहे. तपास एसपी क्राईमकडे सोपवण्यात आला असून राज्यभरातून ८० तक्रारी आल्या आहेत.
Haldwani Ramlila Maidan purification controversy

Haldwani Ramlila Maidan purification controversy

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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हल्द्वानी : उत्तराखंडमधील हल्द्वानी येथील प्रसिद्ध रामलीला मैदानाच्या कथित ‘शुद्धीकरणा’वरून निर्माण झालेल्या वादाला आता नवे वळण मिळाले आहे. या प्रकरणी नैनिताल पोलिसांनी काँग्रेस कार्यकर्त्या अंजू यांच्या लेखी तक्रारीच्या आधारे हल्द्वानी कोतवाली पोलिस ठाण्यात आणखी एक एफआयआर दाखल केला आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तपासाची जबाबदारी पोलीस अधीक्षक (गुन्हे) जगदीश चंद्र यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे.

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